Adolfo Domínguez firma un resultado positivo en el primer semestre

Adolfo Domínguez ha cerrado el primer semestre del ejercicio 2025/26 (marzo-agosto) con un incremento de la facturación del 5,4%, hasta alcanzar los 65 millones de euros, y un beneficio neto de 0,1 millones, el primero en este período desde 2010. La cifra de negocio anual del último ejercicio completo se sitúa en 136,5 millones de euros.

La mejora de la rentabilidad se refleja en un Ebitda de 8,3 millones de euros, un 37,2% más que en el primer semestre de 2024, el nivel más alto desde 2010. Este resultado se apoya en un margen bruto del 58% y en la gestión eficiente de los gastos operativos, así como en la rentabilidad de mercados clave como Europa, México y otras regiones internacionales, incluidos Medio Oriente y Latinoamérica.

Las ventas comparables a tipo de cambio real crecieron un 7,4%, hasta los 60,5 millones de euros, impulsadas principalmente por Europa, que contribuyó con el 65% del incremento absoluto. Por su parte, México y el resto del mundo lideraron el crecimiento a tipo de cambio constante, con aumentos del 15,4% y 44,4%, respectivamente. Las ventas online representan un 14% de la facturación total. Al concluir el semestre, Adolfo Domínguez cuenta con 368 puntos de venta en 50 países, seis más que en agosto de 2024. La compañía mantiene 173 tiendas en Europa, con fuerte presencia en España y Portugal; 17 en Japón, y 178 en mercados internacionales estratégicos como México y Medio Oriente. Entre las aperturas más recientes destacan Estambul, Andorra, Ciudad de México, Beirut (2) y Buenos Aires.