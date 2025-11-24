Stellantis Vigo montará las preseries del futuro 2008 ya a finales de 2027

La configuración de la factoría de Stellantis Vigo va a ir cambiando con el paso de los meses. La implantación de la nueva plataforma STLA Small será una realidad, a no ser que el nuevo CEO, Antonio Filosa, cambie bruscamente de opinión. Y, con ello, Balaídos volverá a ser el hogar del Peugeot 2008, el todocamino que se lanzó en la ciudad olívica en 2019 y que ha logrado mantener un meritorio nivel de ventas en un nicho tan competitivo como el de los SUV. El actual P24, que ya ha superado la mitad de su vida de fábrica, será reemplazado por el P1X, el nombre interno de una próxima generación que ya tiene fechas de estreno. En mayo de 2028 comenzará la producción en serie del vehículo, y a finales de 2027 Stellantis Vigo ya habrá montado las primeras unidades en forma de preseries.

La compañía adjudicó en enero de este año la nueva base industrial para vehículos pequeñosa las plantas de Vigo, Figueruelas (Zaragoza) y Pomigliano d’Arco (cerca de Nápoles). Las tres compartirán la STLA Small, siendo las dos españolas las que se encarguen de producir los vehículos del segmento B y la italiana los compactos.

El futuro de esta plataforma parece clave para los objetivos de Stellantis. Según dijo el entonces jefe de la región Europa Ampliada, Jean-Philippe Imparato, el objetivo es «cubrir más del 50% del mercado europeo» con los productos que se monten con ella. Sin embargo, es la única de todas las que tiene el grupo que todavía no ha sido presentada, no se han oficializado modelos para ella y la empresa todavía está pendiente de ver qué va a hacer la Unión Europea con los coches pequeños, para los que Filosa pide una regulación específica que posibilite una reducción de la carga normativa y, con ello, una rebaja del precio para el consumidor.

Hasta que todo ello se concrete, las tres plantas trabajan en los productos que se les han asignado de forma interna. En el caso de Zaragoza, el P1H, es decir, el reemplazo del actual Peugeot 208, que apunta a ser el primer coche que salga al mercado con la tecnología de la STLA Small. A Pomigliano, por su parte, se le prometieron dos compactos para 2028, mismo año en el que está previsto que se estrene Balaídos. Según los pedidos concretados con los proveedores, la fecha del inicio de la producción o SoP (Start of Production) se planea para el quinto mes de ese año.

Para llegar hasta allí, Balaídos deberá implementar la plataforma (se han liberado espacios, como la zona correspondiente al extinto proyecto M3-M4, de los Peugeot 301 y Citroën C-Elysée) y desarrollar el vehículo en sí, con sus correspondientes trabajos en la zona de la factoría conocida como el «búnker», el taller de prototipos.

Sobre cómo será el futuro SUV multienergía poco se sabe. Hasta el momento, lo único que se ha desvelado en relación al diseño es el concept car Peugeot Polygon, que contiene las líneas maestras de lo que será el futuro 208 y del que beberán el resto de modelos de la marca del león. Una de sus particularidades es el «Hypersquare» y la dirección «steer-by-wire». En el primero caso, un volante futurista de forma rectangular con cuatro agujeros; en el segundo, un sistema sin columna de dirección física, que va por cable.

Stellantis presentó en Portugal el Polygon y los periodistas especializados pudieron probar estos dos sistemas a bordo de un 2008 eléctrico fabricado en Vigo.

Adjudicaciones

La otra parte de la llegada de este nuevo vehículo está en la producción de sus componentes y las adjudicaciones a las plantas situadas en el área de Vigo y lejos de ella. Hay varios casos de fábricas locales que han logrado entrar en los planes del fabricante, como Benteler Mos, las tres plantas de Copo o Denso Vigo, que se reenganchó con un nuevo producto. Otros ya trabajaban para el actual P24 y no lograron entrar en la siguiente generación, como es el caso de Adhex, TI Automotive o Faurecia Ourense, mientras que otros muchos siguen solo con la producción de piezas para las furgonetas K9.

Aunque en algunos casos se están dando retrasos frente a lo planificado, Stellantis continúa adjudicando pizas. En algunos casos, lejos de Galicia. Simoldes, en Portugal, está entre las beneficiadas, como también las plantas de Tánger (Marruecos) de OP Mobility o Hutchinson. De igual forma, también ha habido asignaciones de componentes en otros puntos de España, como es el caso de Arkal y Saargummi en Madrid o Röchling Automotive, en Teruel.