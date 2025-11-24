Los «petrodólares» seducen a Filosa: Stellantis estudia establecer una fábrica en Arabia Saudí

Arabia Saudí se está tomando muy en serio su incursión en el sector de la automoción. Después de atraer a un gigante como Hyundai, de hacer lo propio con Lucid, la estadounidense centrada en los coches eléctricos, y de lanzar su propia marca, Ceer, los petrodólares tientan ahora a Stellantis. La compañía anunció la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Inversiones de Arabia Saudí (MISA, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Desarrollo Industrial (NIDC) y su socio local Petromin para «explorar el establecimiento de un proyecto de fabricación de vehículos dentro del Reino de Arabia Saudí».

El país árabe está apostando fuerte por la industria, ofreciendo espacio más que de sobra a orillas del Mar Rojo y mano de obra barata, además de toda la inversión necesaria financiada a base del oro negro. Con ello, aspiran a producir 350.000 vehículos al año para 2030, como anunció en septiembre el CEO del NIDC, Saleh Al-Sulami, que precisamente es uno de los que figuran en la foto de la firma del memorando con el grupo que pilota Antonio Filosa que tuvo lugar en el marco del Foro de Inversiones entre EE UU y Arabia Saudí.

El objetivo es ver la viabilidad de una fábrica para «localizar la producción de vehículos comerciales y de pasajeros» con el apoyo gubernamental y Petromin como «posible inversor en la iniciativa». «La compañía priorizará la localización, la electrificación y la autosuficiencia regional, garantizando la producción de vehículos en la región para satisfacer las necesidades regionales», señaló Stellantis sobre su papel en este acuerdo.