ITG absorbe EnergyLab y se convierte en el mayor centro tecnológico de Galicia en digitalización y descarbonización

El Centro Tecnológico ITG absorbe a EnergyLab y se convierte en el mayor centro tecnológico de Galicia en digitalización e inteligencia energética, reforzando su posición en el sector de la innovación tecnológica y la transición hacia la descarbonización; ejes claves para la competitividad del tejido empresarial gallego y nacional.

La absorción garantiza la continuidad de todas las actividades de EnergyLab, así como la preservación de su equipo humano, su conocimiento técnico y su red de colaboradores y proyectos estratégicos.

Más competitividad para acelerar la transición

La unión surge de la complementariedad tecnológica de ambos centros. ITG suma a su experiencia en digitalización, redes energéticas inteligentes, movilidad aérea autónoma, agua digital e industria 4.0, el conocimiento de EnergyLab en tres ámbitos específicos: la economía circular, la descarbonización y los procesos de producción y usos de gases renovables.

En el caso de los gases renovables, ITG incorpora el conocimiento de EnergyLab en aprovechamiento de residuos orgánicos, como las aguas residuales de una ciudad, con el fin de obtener productos como el biometano y el hidrógeno verde, biocombustibles clave para la nueva movilidad sostenible. Un ejemplo es el biometano generado en la EDAR Bens de A Coruña procedente de los hogares y la industria del área metropolitana, que se inyecta a la red de gas natural desde el año 2021.

En cuanto a la economía circular, ITG suma la capacidad de transformar residuos en biocombustibles y en energía para abastecer la demanda de calor de empresas de diversos sectores. Ejemplo de ello son las granjas avícolas, donde está siendo probada su viabilidad con prometedores resultados.

Mayor capacidad de investigación

El centro tecnológico ITG cuenta ahora con 250 profesionales, 33 de ellos procedentes de este proceso de absorción, y operará con infraestructuras complementarias en sus sedes permanentes de A Coruña y Vigo. Esto supone tener una mayor capacidad de investigación y de acceso a nuevos mercados, incrementando la participación de ITG en programas nacionales e internacionales de I+D+i, mejorando su capacidad de atraer y retener talento altamente cualificado e impulsando la transferencia tecnológica al tejido empresarial.

Desde hace más de dos décadas, el centro impulsa la digitalización y sostenibilidad energética. En este ámbito, ha alcanzado hitos como la aplicación pionera de la computación cuántica y la inteligencia artificial al sector energético, la monitorización de miles de puntos de consumo con aplicaciones que permiten su optimización y predicción, el desarrollo de gemelos digitales en infraestructuras energéticas como la plataforma oceánica de Canarias, el impulso de las comunidades energéticas locales en España y Portugal, o el desarrollo de soluciones digitales para el sector industrial que permiten hibridar la generación de energía renovable y su almacenamiento.

Finsa, Inditex y Naturgy se incorporan al patronato

En el marco de esta fusión, Finsa, Inditex y Naturgy se han incorporado a la estructura del centro tecnológico ITG. Una muestra de la confianza del sector privado en el papel del centro tecnológico como catalizador de innovación con impacto económico y social. Estas tres empresas vienen a unirse a un patronato que está formado por otras compañías e instituciones como los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Galicia, de Arquitectura, de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, Navales y Agrónomos; la Confederación de Empresarios de Galicia; las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, y la Xunta de Galicia.

Con estas incorporaciones, ITG consolida su papel como polo tractor de la I+D+i en Galicia y en España, creando sinergias entre el ámbito científico-tecnológico y el tejido empresarial para dar respuesta a los grandes retos de la sociedad: digitalización, sostenibilidad, energía, movilidad y competitividad industrial.