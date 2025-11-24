GreenForum: hay que pasar "del decir al hacer"

Prensa Ibérica -a través de EL PERIÓDICO, El Periódico de España y ‘activos’- celebró días atrás una nueva cita del #GreenForum en Madrid con el impulso de Ecolec Waste Hub y la colaboración de la consultora de comunicación LLYC. Bajo el lema ¿Residuos o recursos? La responsabilidad circular es compartida, el encuentro sirvió para medir la temperatura real de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en España: qué funciona, qué frena y qué falta para acelerar su despliegue sin perder competitividad. A la conversación se sumaron voces de toda la cadena de valor: Rafael Serrano, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Ecolec; Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste; Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad de AECOC; Isabel Rivadulla, directora de Comunicación de Signus, e Isis Boet, líder social e influencia de LLYC.

La mesa de expertos arrancó reconociendo que el éxito de la circularidad depende tanto de la normativa regulatoria como de la pedagogía social y del ejemplo corporativo. "Hoy a las marcas les pedimos que signifiquen, que hagan cosas con impacto real", subrayó Isis Boet, reivindicando iniciativas que cambian hábitos, como la recompra de muebles de Ikea, los servicios de arreglo de prendas en Inditex y Levi’s, y la campaña de Adolfo Domínguez que invita comprar menos. Para Boet, el reto "no solo es contar, es hacer; hacer para poder contar, porque, de lo contrario, no existe", y convertir al consumidor en parte activa de la solución a través de propuestas concretas que inviten a actuar.

Cuello de botella

Desde la perspectiva empresarial, Cinta Bosch puso el foco en la complejidad del marco normativo. "El productor tiene sus obligaciones, pero la distribución y el consumidor también son claves. La RAP ya no mira solo al envase doméstico: entran envases profesionales, el textil… Hay que simplificar la normativa y ganar cercanía administrativa". AECOC, que agrupa a 35.000 empresas fabricantes y distribuidores de gran consumo, asegura recibir aún hoy consultas sobre el impuesto a los envases de plástico no reutilizables implantado en 2023, prueba de que la comprensión de las leyes sigue siendo un cuello de botella, sobre todo para las pymes.

Rafael Serrano ahondó en la misma idea y reclamó "una regulación más sencilla". "Del real decreto de 2005 al de 2015, el sector pasó de 13 a 59 artículos", subrayó. Sobre importaciones, celebró que la obligación de acreditar la responsabilidad del productor en aduanas "ha incrementado el registro de empresas" y mejorado el control, pero advirtió de embudos para pymes que importan poco volumen y desconocen el sistema.

Un momento de la mesa de diálogo del #GreenForum organizada por Prensa Ibérica con la colaboración de LLYC y el impulso de Ecolec. / Xavier Amado

Para Juan Ramón Meléndez, una de las claves de la economía circular es la colaboración entre empresas, ciudadanos y administraciones. "Al legislador debemos pedirle más colaboración y diálogo con las compañías y el consumidor debe valorar la sostenibilidad más allá del precio», sostuvo. Re-Viste, la asociación para la gestión de los residuos textiles impulsada por grandes marcas como Inditex, Mango, El Corte Inglés, Tendam o Decathlon, nació -explicó- porque "individualmente nadie tenía la escala para hacerlo bien".

Meléndez alertó, no obstante, de los riesgos de objetivos mal diseñados: "Promover la reutilización es razonable, pero si a la vez se fija prevención en kilos, podemos forzar una paradoja: ropa más ligera con menor durabilidad, o más durables que penalizan metas de peso". Y fue tajante al diagnosticar la situación de la sostenibilidad en los últimos años: "España ha incumplido obligaciones de recogida y reciclaje por la politización que se ha hecho en los últimos 30 años. Se ha politizado demasiado".

Isabel Rivadulla llevó el debate al terreno de los neumáticos, un producto muy difícil de reciclar. "En neumáticos la seguridad del conductor prima sobre la durabilidad, pero el sector está convencido de que en 2050 todos los materiales procederán de fuentes sostenibles y del reciclado", señaló. Actualmente el granulado de caucho se emplea mayoritariamente como relleno de campos de césped artificial; a partir de 2031 esa aplicación dejará de estar permitida, "una auténtica espada de Damocles para el sector". El reto es lograr que este material tenga usos alternativos y definir con qué material se sustituirá en esas instalaciones.

Además, Rivadulla reclamó "inspecciones y sanciones" para garantizar el cumplimiento de la normativa y recordó el valor de la transparencia: en neumáticos y aceites, el coste de la gestión aparece desglosado en la factura al consumidor, una visibilidad que -a su juicio- ayudaría si se generalizara en otros productos de consumo, porque hace tangible que "todos contribuimos a que el residuo se gestione".

Cambiar hábitos

Meléndez recuperó una regla útil trasladada por organizaciones de consumidores: "Para cambiar hábitos necesito tres cosas: que me digas qué tengo que hacer de forma muy clara, que sea sencillo y cómodo, y que me des una buena razón para hacerlo". Sobre esa base, varios ponentes coincidieron en que explicar el destino de los residuos -en qué se convierten, qué empleo generan, qué impacto evitan- moviliza más que hablar solo de obligaciones. Signus, por ejemplo, ha llevado el caucho reciclado a la moda y el diseño para mostrar sus propiedades y abrir demanda más allá de las carreteras, los suelos amortiguados de parques infantiles y las instalaciones deportivas.

En paralelo, la formación debe fluir "de dentro hacia fuera". La representante de AECOC confesó dedicar buena parte de su energía a "pedagogía temprana" entre sus asociados, sobre todo pymes, para que anticipen cambios. "Nos da igual la demanda o la regulación: la sostenibilidad es eje de competitividad", apuntó Cinta Bosch, mencionando herramientas como el pasaporte digital de producto y el uso de QR para informar mejor. Boet, por su parte, insistió en pasar "del decir al hacer": campañas que se quedan en el eslogan no mueven la aguja; las que modifican procesos y ponen al usuario a hacer -arreglar, devolver, alargar vida útil-, en cambio, sí.

Desafíos inminentes

El debate se asomó también al consumo real frente al declarado. Meléndez recordó que "el ciudadano de 2025 no es el de 1995", pero advirtió de la brecha entre lo que se dice y lo que se hace: "Las encuestas sobre separación de residuos arrojan cifras optimistas que luego no casan con las reales". En textil, añadió, el auge de plataformas de segunda mano no siempre implica mayor conciencia si los ingresos acaban en compras impulsivas en tiendas ultra fast fashion como Shein, Temu y AliExpress.

Si algo dejó el #GreenForum es un marco compartido para la RAP que España necesita consolidar: corresponsabilidad entre productores, distribución y usuarios, participación de todos los agentes y colaboración efectiva a lo largo de la cadena. A esa tríada se suman tres reclamaciones concretas y recurrentes: simplificar normas para facilitar el cumplimiento -sin perder ambición-; reforzar la escucha al sector para ajustar métricas y tiempos a cada flujo (no es lo mismo un envase que un aparato, un neumático o una prenda), y vigilar mejor, con inspección y sanción para incentivar a las empresas que sí cumplen.

Sobre la mesa quedan desafíos inminentes: el desarrollo normativo del textil, el fin del granulado de caucho en césped artificial en 2031 y la creación de mercados estables para materias primas secundarias. No se cerraron debates, pero sí se dibujó un horizonte compartido: acelerar la RAP sin sacrificar competitividad, midiendo bien para evitar efectos perversos, pasando de la teoría a la práctica. Porque, como recordaba el lema del foro, la pregunta es siempre la misma -¿residuos o recursos?- y la respuesta, a juzgar por lo escuchado en Madrid, solo puede construirse entre todos.