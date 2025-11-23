Copo logra trabajo para sus 3 plantas gallegas y eleva ventas a 271 millones

La automoción de la comunidad ha ido perdiendo a sus principales referentes con el paso de los años. Desde aquellos pioneros que vieron un hueco en un sector que crecía al calor de la implantación de Citroën Hispania, son muy pocas las empresas que hoy quedan con capital gallego. Y entre ellas, sobresale una, la de mayor presencia global y tamaño, tanto por trabajadores como por volumen de facturación: Grupo Copo. La empresa que se encamina ya hacia sus 60 años de historia ha sabido sobrevivir en una industria competitiva y exigente, creciendo orgánica e inorgánicamente, desarrollando productos y llegando a nuevos clientes. A finales de este año, la firma alcanzará los 271 millones en ventas, un 4% más, y cuenta ya con 1.700 trabajadores, de los que aproximadamente 420 trabajan en las plantas del área de Vigo. Para ellas, Copo ha logrado garantizar carga de trabajo gracias a los pedidos de Volkswagen para la factoría de Palmela (Portugal) y, sobre todo, para el P1X, el próximo Peugeot 2008 de Stellantis Vigo y su plataforma STLA Small.

Copo es una empresa especializada en la producción de tejidos y espumas para automoción que nació en 1969 bajo el nombre de Espumaciones Industriales Roday. Su origen estuvo en una nave de Mos y su impulso llegó de la mano de Román Yarza, Antonio Estévez y Francisco Ayuso, aunque la localidad sigue concentrando hoy el centro neurálgico de esta multinacional con presencia en ocho países, entre Europa y Latinoamérica. Además de su sede central, en el ayuntamiento vecino de la ciudad olívica están su centro tecnológico y las plantas Copo Ibérica y Copo Galicia, que se complementan con la fábrica Componentes de Vehículos de Galicia en O Porriño.

Según pudo saber este medio, las tres plantas de producción situadas en la comarca han logrado nueva carga de trabajo para asegurar su futuro. La primera que lo hizo fue la porriñesa, cuando logró entrar en el proyecto de Stellantis al adjudicarse la producción de las alfombras (moqueta o carpets) y los paneles de aislamiento acústicos (insulators) para el reemplazo del actual Peugeot 2008 (P24 en su nombre interno). Ahora ha sido el turno de las plantas del polígono industrial Monte Faquiña: Copo Ibérica hará las espumas de los asientos traseros del futuro SUV y Copo Galicia una pieza de espuma de polipropileno expandido (EPP), que va debajo de los asientos y tiene función acústica y de seguridad.

Con estos pedidos la compañía logra renovar la confianza del fabricante y sumará una facturación anual de 4,7 millones de euros entre los dos proyectos. Además, garantiza la carga de trabajo para los casi 350 trabajadores que tiene entre ambas instalaciones, a los que se suman los 80 de O Porriño. Todos ellos producirán piezas para el P1X, nombre interno del reemplazo del P24, hasta que finalice entre 2033 y 2034

Aunque no solo Stellantis ha adjudicado pedidos a las plantas de la comarca viguesa de Copo, donde se producen también componentes para Renault Valladolid (una parte pequeña) y Volkswagen Autoeuropa. Para la planta portuguesa de Palmela en la que se produce el exitoso T-Roc, todocamino que está ahora en su segunda generación, la firma gallega produce también espumas y EPP, lo que supone sumar un componente nuevo (el polipropileno expandido) respecto a lo que ya entregaban para este coche.

Crecimiento

Las asignaciones para Copo suponen un espaldarazo para el proyecto del proveedor dirigido por José Antonio Rodríguez Estévez. Una compañía que cuenta con una amplia presencia global que creció en los últimos años con la apertura de una fábrica en Eslovaquia, al noroeste de Bratislava, para proveer, precisamente al grupo Volkswagen, con componentes para el Audi Q3.

Con la llegada a suelo eslovaco la multinacional gallega clavó su octava pica en el mundo, tras haber desembarcado antes en Portugal, Alemania, República Checa, Brasil, México y Cuba (atrás quedaron otros países, como EE UU). Entre todas, a nivel agregado, la facturación se elevará este año a los 271 millones de euros, lo que supondrá un avance del 4% respecto al año pasado, pero con un 7% menos en cuanto a los resultados, debido a que la mayor parte de los proyectos en los que participan están maduros y los fabricantes, ante la incertidumbre general en la industria, apuestan por prolongar la vida de fábrica de sus modelos.

La expansión de Grupo Copo / Hugo Barreiro

Entre la quincena de bases que tiene en el mundo, el grupo da empleo a unas 1.700 personas, cifra que supone unos 200 trabajadores más que hace cinco años, cuando el grupo contaba con una facturación de casi 140 millones de euros.

A nivel internacional, además del estreno de Eslovaquia y de estos nuevos pedidos en Galicia, Copo también está ganando clientes en otras latitudes. Aunque la coyuntura actual hace que las plantas de textil sean las que tienen más dificultades tienen para cerrar pedidos, su factoría mexicana Copo Textile México está logrando abrir camino en un fabricante nuevo, General Motors, dueña de marcas como Chevrolet, Cadillac, GMC o Buick.

Sobre la otra pata de Copo en España, la de Aragón (en Fuentes de Ebro), la compañía todavía está a la espera de asegurar actividad para el futuro. Entre las piezas por las que pujan están las ofertadas por Leapmotor, el fabricante chino que desembarcará en planta de Stellantis Figueruelas.