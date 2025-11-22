Lorenzana: «¿Hay contactos con distintas empresas chinas? Sí. ¿Van a venir? No lo sé»

A mayores de apostar por este camino del Plan director de automoción, Lorenzana anunció dos nuevas medidas de calado: por un lado, que los proyectos de Fábrica Intelixente e Sostible se van a transformar en uno que tendrá por nombre«Industria Innova», lo que va a suponer «una evolución pensando en lo que se ha hecho hasta ahora, con una reserva de crédito de hasta el 50% solo para la automoción». Por otro, con la creación de una nueva línea pensada para apoyar las certificaciones, lo que abriría la puerta también a homologarse para otros sectores como puede ser el de la defensa. «En enero yo creo que estará publicada y es clave para esa diversificación», concretó.

Inversiones chinas

En este contexto, otro de los temas tratados en el foro fue la posibilidad de que una empresa china del sector desembarque en la comunidad. Ya sea algún gran proveedor, como pudo ser Citic Dicastal o Sentury Tire, o algún fabricante de coches, como BYDo SAIC, más reciente y cuyo interés fue adelantado por este medio. «Hay contactos con distintas empresas chinas», reconoció la conselleira, «les ofrecemos las capacidades que tenemos, el suelo donde se pueden instalar». Sin embargo, la negociación con ellas no es tan sencilla, porque además deGalicia también sondean otros territorios. «¿Hay contactos? Sí. ¿Van a venir? No lo sé», se limitó a comentar.

La otra cara de la moneda es la forma en la que podrían llegar estas inversiones a la comunidad. Y es que tanto desde la Xunta como desde el propio sector aprecian que ya no solo buscan una implantación aquí de sus compañías, sino también la compra de firmas locales para desembarcar de una forma más rápida y con menos problemas. «Eso lo estamos percibiendo, que están buscando comprar ya con todo», indicó la coruñesa.