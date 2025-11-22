García Costas, Medalla de Oro de la Cámara de España: «Es un orgullo»
El galardón reconoce su trayectoria de más de 24 años al frente de la Cámara de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, así como el papel que jugó durante su fusión
José García Costas (Vigo, 1944) será reconocido con el máximo galardón de la Cámara de Comercio de España. Una Medalla de Oro que pone en valor «su valiosa contribución a las empresas y la sociedad, además del conjunto del sistema cameral», después de más de 24 años al frente de las Cámaras de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa, que acabaron fusionándose bajo su gestión en una operación pionera a nivel nacional. El empresario vigués, propietario de Grupo Emenasa, admitió ayer a FARO tras hacerse pública la concesión de la distinción que se sentía «muy orgulloso». «Lo valoro como algo muy positivo y muy importante», destacó, explicando que todavía hay «muchas cosas que hacer, pero vivimos un buen momento». «Cámara de España nos proporciona muchos recursos y caminos para crecer y hacernos más fuertes. Creo que el presidente (José Luis) Bonet está haciendo un gran trabajo y espero que sea por mucho tiempo», zanjó.
La Cámara de Comercio de Vigo Pontevedra y Vilagarcía de Arousa se incorpora asimismo al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España —junto con las de La Rioja, Ceuta y Guipúzcoa—, en cumplimiento de la rotación de la representación de las cámaras de comercio territoriales . La entrada en este órgano de gobierno cameral a nivel nacional se ratificó en la reunión del pleno de la Cámara española celebrada esta semana.
Haciendo un repaso de este último cuarto de siglo, García Costas se queda —aunque sea «difícil hacer un resumen de tanto tiempo»— con la posibilidad de «darle viabilidad a la Cámara», y también la fusión entre las tres Cámaras de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, «algo inédito en España». «Eran otros tiempos, las Cámaras se financiaban de otra manera, obteníamos financiación de un recurso cameral que pagaban obligatoriamente las empresas. Esto se eliminó y hubo que buscarse los garbanzos de otra manera para poder subsistir. Ahí fue cuando vimos que no tenían sentido tres Cámaras coexistiendo en un espacio tan pequeño y pusimos en marcha el proceso de fusión», señaló. Como reto más inmediato, apunta al de celebrar el 140 aniversario de la Cámara de Vigo. «Un acontecimiento muy importante que celebraremos en la primavera de 2026», aseguró.
