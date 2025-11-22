Armón irrumpe en el pedido indonesio de 82 millones al que aspiraba Freire

Indonesia se encuentra inmerso en un proceso de la renovación de su amplia flota estatal. En este proceso, el país asiático asignó a Astilleros Gondán la fabricación de cuatro patrulleras de 70 metros de eslora, como adelantó FARO, y lanzó también una importante licitación valorada en 82,5 millones de euros para dotarse de dos nuevos oceanográficos, uno de carácter costero y otro oceánico, de mayor tamaño. Hace poco más de un año, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN, por las siglas en el idioma de Indonesia), el organismo encargado de pilotar este contrato, anunció que solo un astillero concurría al pedido: Freire Shipyard. Sin embargo, en agoste de este año el país optó por reabrir la puja, lanzando una nueva licitación y abriendo la espita de nuevo. Y ahora, ya no solo figura el astillero de los hermanos Freire, que repiten, sino que ha irrumpido el otro gran competidor mundial en materia de buques oceanográficos: Armón Vigo.

Construcciones Navales P. Freire estaba en aquella primera lista corta —o shortlist— de candidatos que se interesaban por acceder al encargo para diseñar y construir las dos embarcaciones, que servirían para reemplazar las envejecidas unidades de las que dispone ahora el BRIN. Parecía hecho, tan solo pendiente de la oferta económica y la formalización posterior, pero en agosto Indonesia pulsó el reset, reiniciando el concurso con una nueva «Precalificación para la licitación internacional de diseño y construcción de un nuevo buque oceánico multipropósito para investigación y un nuevo buque costero para investigación».

Nueva lista de candidatos

Esta semana la agencia indonesia publicó la nueva lista de candidatos, y además de Freire, que repite, hay otros cuatro contendientes, aunque solo uno de ellos es de Vigo. Se trata del grupo asturiano Armón, que presenta una UTE (unión temporal de empresas) entre sus factorías de la ciudad olívica y Gijón para optar a este importante contrato, si bien la dirección aportada es la de la avenida Beiramar. Junto a estas dos hay una más española, Gondán, que además de producir ahora las patrulleras para el país también participó en el pasado en otros barcos, como en el buque escuela y oceanográfico Madidihang-03.

Además de los tres astilleros españoles, participan también otros dos franceses. Una dura competencia, sobre todo porque el proyecto para la construcción de los barcos cuenta con financiación gala a cargo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Se trata de Ocea, astillero de la región Países del Loira, y el gigante Piriou, que además de ser uno de los principales de Francia cuenta con una factoría muy cerca de Indonesia, en Vietnam.

La baza que juegan las tres compañías españolas es el expertise en barcos oceanográficos, del que casi carecen los rivales galos. en especial, en el caso de las atarazanas de Vigo, que pertenecen a una industria naval, la de las Rías Baixas, que ha facturado en toda su historia más de 40 unidades científicas o de investigación. De hecho, ayer Freire colocó la quilla del buque para la DTU danesa, mientras que Armón iniciará en breve las pruebas de mar para la unidad oceanográfica encargada por el NIOZ holandés.

Entre ambos astilleros construyen en la actualidad seis barcos oceanográficos, y acumulan ya quince en el caso de Armón y catorce en el de Freire.