Stellantis ofrece reembolsos para los afectados por fallos de motores PureTech

Stellantis ofrece a Afestel reembolsos, revisiones y reparaciones para los miles de afectados por los motores PureTech, según ha informado en un comunicado la Asociación de Afectados Stellantis, que reúne a más de 9.000 socios y ha presentado 3.000 demandas.

«Tras intensas negociaciones entre el equipo jurídico de Afestel y Stellantis, la compañía ha puesto sobre la mesa una serie de medidas dirigida a los socios de Afestel con el objetivo de paliar el daño ocasionado», ha apuntado la organización.

Así, según explica, el gigante automovilístico ofrece reembolsos económicos, esperando Afestel que los acuerdos alcancen un millón de euros antes de fin de año. También la firma propone revisiones completas y gratuitas de los coches, así como ampliar la garantía oficial.