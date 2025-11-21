«Con Galvin Abogados cerraremos el círculo de servicios en energía»

Al presidente de Grupo Alvariño, José Manuel Fernández Alvariño, se le nota especialmente ilusionado con el nuevo proyecto que su conglomerado empresarial acaba de lanzar: Galvin Abogados. No se trata de una compañía más dentro del amplio abanico de sociedades que el grupo ha ido constituyendo en los últimos años para diversificarse, apuntando a segmentos estratégicos como las energías renovables y las tecnologías, sino de una firma que será clave a la hora de «cerrar el círculo» de esa transición verde y digital que inició con el objetivo de ganar y hacer ganar a sus clientes.

Tras consolidar Galvintec —especializada en el desarrollo de software a medida— y Dosfer—centrada en impulsar el nuevo mercado de los certificados de ahorro energético (CAE)—, llega ahora el turno de un bufete que aspira a potenciar la descarbonización de la industria gallega.

—¿Qué es Galvin Abogados y cómo nace el proyecto?

—Galvin Abogados es un proyecto muy personal, integrado en el Grupo Alvariño. Yo soy abogado desde hace muchos años, no me he jubilado y sigo en ejercicio, y quería cerrar el círculo de servicios que ya prestamos en el ámbito de la energía. Me acompaña como socio Luís Teira, un profesional especializado en energía y derecho, y también Sergio Fernández Costa, con quien impulsamos Dosfer, la firma a través de la cual entramos en el mercado de los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

—¿En qué va a estar especializado el despacho?

—Es un despacho estrictamente orientado al asesoramiento legal en materia energética. No vamos a hacer civil ni mercantil generalista. Nos centraremos en grandes proyectos energéticos y en clientes industriales que necesitan acompañamiento jurídico en descarbonización, eficiencia energética y cumplimiento normativo en un entorno muy cambiante y, a menudo, bastante desconocido.

—¿Qué necesidades detectaron para querer crear el bufete?

—A través de nuestra actividad con los CAE vimos que existía una necesidad no cubierta. Fuimos los primeros en certificar CAE en España y llegamos a generar el 64% de todos los certificados del país; eso nos dio una visión muy clara de las carencias jurídicas de la industria. Llega ahora la obligación de descarbonizar, de comprar o vender derechos de emisión… y muchas empresas que quieren hacerlo no saben ni por dónde empezar.

—Habla de «cerrar el círculo». ¿A qué se refiere?

—El grupo cuenta con una fábrica de software, Galvintec, que ha desarrollado la plataforma Netea para gestionar los CAE, y con Dosfer, que pone en valor esa eficiencia energética conectando a los sujetos obligados con las empresas que generan ahorros. Con Galvin Abogados añadimos el asesoramiento jurídico especializado. Tecnología, gestión de CAE y ahora defensa legal: completamos el servicio.

—Se le nota especialmente ilusionado con el proyecto.

—Mucho. Sigo colegiado —es el número 404— y para mí es un orgullo poder aprovechar esa trayectoria y, como presidente del Grupo Alvariño, culminar la diversificación que hemos hecho en energías renovables y tecnologías.

—¿Qué demanda real están viendo en el mercado?

—Mucha. La propia plataforma Netea la están utilizando también distribuidores de energía. Y aunque es cierto que ya existen grandes despachos generalistas que hacen un muy buen trabajo, nosotros queremos ser muy de nicho y centrarnos solo en energía.

—¿Con qué equipo arrancan y qué clientes manejan ya?

—Arrancamos con dos compañeros más e iremos creciendo. Trabajamos ya con una cartera de entre 40 y 50 grandes industrias, entre ellas Profand, Nueva Pescanova, Ceamsa, Jealsa y otras compañías líderes en Galicia. Nuestra filosofía, tanto en Dosfer y Galvintec como en Galvin Abogados, es clara: ir al éxito. Si el cliente gana, nosotros ganamos; si no, no. Eso genera credibilidad y hace más competitivas a las empresas gallegas.