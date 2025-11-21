Galicia convence a uno de cada cinco nuevos autónomos sudamericanos

La sangría que siguen sintiendo los autónomos gallegos se traduce solo en el último año en 1.210 bajas. El único colchón que amortigua el retroceso del emprendimiento procede del extranjero, que ha aportado a la comunidad 1.122 nuevos trabajadores por cuenta propia, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Más de la mitad proceden de América (575) y el grueso de ellos (446) son originarios de países sudamericanos como Venezuela, Colombia, Perú o Argentina; la gran mayoría naciones que convergen en un mismo idioma, cultura y raíces con nuestra sociedad. Un vínculo que se nota más que nunca, avivado por los programas y las medidas implementadas a nivel autonómico para captar talento del exterior. No en vano, Galicia convence a uno de cada cinco autónomos sudamericanos que España ha ganado entre octubre de 2024 y 2025 (2.199 personas). Superan en número a los europeos que han decidido montar un negocio en la comunidad a lo largo del último año (+318; de ellos 202 de la Unión Europea). Y rebasan en cantidad también a los nuevos emprendedores de Asia (+127), África (+104) y Oceanía (+1).

Es una realidad cada vez más palpable que sin los migrantes no se salvaría buena parte del empleo nacional, como así sucede con los puestos de baja cualificación y los oficios más tradicionales. Pero también es cierto que el flujo es insuficiente para impedir el desplome que sufren ciertas actividades como el comercio, la agricultura y la pesca, que en un lustro han perdido más de 10.000 autónomos —prácticamente en la misma proporción—, y ahora mismo se encuentran en mínimos desde que existen registros (2009), igual que ocurre con otros campos como la industria extractiva o la manufacturera, así como pasa con el transporte y el almacenamiento.

Modelo propio para atraer talento

Galicia está desarrollando un modelo propio para atraer talento de forma ordenada y planificada, siempre vinculada a las necesidades del tejido laboral gallego, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. «Es una hoja de ruta pionera en España», indican desde la Consellería de Emprego, con un primer eje centrado en los gallegos y gallegas del exterior y un segundo orientado a trabajadores de terceros países, con especial atención a Hispanoamérica por sus lazos de arraigo. «El objetivo es apoyar la incorporación ordenada de estas personas al tejido productivo, algo estratégico para garantizar, a través del autoempleo, el relevo generacional en muchos negocios gallegos», agrega. Esta apuesta se reforzará el próximo año con la creación de la Oficina de Atracción de Talento, que coordinará todas las medidas de empleo dirigidas a personas procedentes del exterior —tanto de la diáspora como de terceros países