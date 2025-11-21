Subida salarial de los funcionarios: qué ofrece el Gobierno, a cuántos trabajadores afecta y cuándo se cobraría

El Gobierno está negociando estos días con los sindicatos mayoritarios en la función pública un acuerdo para subir el salario de los empleados públicos. El Ejecutivo tiene pendiente abordar la actualización tanto de las nóminas de este año, como la de años venideros y para ello ha mantenido ya varias reuniones con CCOO, UGT y Csif para tratar de acordar unas condiciones que afectan directamente al bolsillo de millones de personas en los distintos escalones y ámbitos de la Administración.

Estas son las claves de una negociación que sigue en curso y que en los próximos días puede resolverse, de una manera u otra para los empleados públicos.

El Gobierno ofrece actualmente subir el salario de los funcionarios un 11% de manera acumulada hasta el año 2028. Es decir, se compromete a acordar los incrementos correspondientes a los ejercicios 2025 -pendiente desde enero-, 2026, 2027 y 2028. Ese 11% es la segunda oferta del Ejecutivo; la primera era de un 10%.

Un incremento a cuatro años que, no obstante, no ha detallado todavía cómo piensa estructurar. Todavía no está definido cuánto subirán los salarios este año ni los venideros, es decir, no se sabe si este año la subida será de un 3% o de un 1%.

Si bien no ha definido la distribución de las subidas, sí ha establecido un límite inicial y el incremento acumulado para este año y el que viene no puede superar un 4%. Este es un problema a ojos de las centrales.

Para ponerlo en perspectiva, entre 2022 y 2024, la anterior subida, se pactó un 9,5% acumulado. Si se mira hacia el sector privado, este año los convenios colectivos que se están renovando se firman al 4,15%.

Los incrementos que negocian Gobierno y sindicatos afectarán a más de tres millones de empleados del sector público. Y es que lo que se negocia a nivel estatal luego es de obligado cumplimiento para el resto de entes del sector público, desde las comunidades autónomas, hasta los municipios, pasando por las empresas públicas.

La cifra final de cuánto acaben subiendo los sueldos solo depende del Gobierno, si bien siempre intenta consensuarla con todas o parte de los sindicatos. Asumiendo que finalmente prospera ese incremento del 11%, la cuantía final que cobraría cada funcionario variaría sustancialmente dependiendo de su categoría, antigüedad y destinación, entre otros.

Por poner un ejemplo, un trabajador de la Generalitat de Catalunya, de la categoría C2 -uno de los más numerosos- y con un trienio cobra hoy un salario de 1.494 euros mensuales (en 14 pagas). Si se le aplica un incremento acumulado del 11% -que no es lo mismo que subir directamente el salario un 11%-, ese rondará los 1.664 euros. Es decir, el acuerdo implicará un aumento final del sueldo de 170 euros mensuales para esa categoría y esa antigüedad.

El Gobierno todavía debe definir cuánto exactamente subirán los sueldos este año en la Función Pública. Desde enero que las nóminas están congeladas y lo que resta de ejercicio eso no va a cambiar. Una vez el Ejecutivo acuerde o no con las centrales, deberá tramitar un real decreto para que la nueva subida entre en vigor y deberá hacerlo con efecto retroactivo a 1 de enero de 2025.

Para abonarla, deberá hacerlo a través de una paga extraordinaria que compense los meses de retraso. Y para eso deberá accionar los mecanismos internos para actualizar las nóminas, lo que puede demorarse varias semanas y también depende de la diligencia de cada administración. Entre todos los trámites y plazos, hasta el primer trimestre de 2026 no es probable que el dinero llegue al bolsillo de los empleados públicos.

No existe un consenso entre los tres sindicatos más representativos en la Función Pública sobre la última propuesta del Gobierno. CCOO y UGT han recibido con buenos ojos la mejora de un punto -del 10% al 11%- y deben consultar con sus órganos internos la respuesta definitiva.

Se muestran proclives al sí, pero recelan de que los salarios solo puedan subir un 4% entre este año y el que viene, ya que ello se traducirá en una pérdida de poder de compra de los empleados públicos a corto plazo, si bien en cómputo total el saldo puede ser positivo.

Csif, por su parte, mantiene una posición más confrontativa con el Gobierno. Ya no firmó el anterior acuerdo y este considera que es insuficiente, que a corto plazo es negativo y a largo plazo no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la última década.