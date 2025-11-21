Diez empresas gallegas, entre ellas la fábrica de chips viguesa Sparc, captan casi 12 millones del CDTI

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) resolvió esta semana la convocatoria de 2025 de su programa Misiones Ciencia e Innovación, pensado para impulsar la transferencia de conocimiento y fomentar la colaboración entre instituciones y empresas. En total, se han aprobado ayudas por valor de 138,9 millones de euros para proyectos con un presupuesto total de 205,9 millones. Y entre las participantes hay diez firmas gallegas, como la fábrica de chips viguesa Sparc o la santiaguesa Urovesa, que reciben en conjunto casi 12 millones de euros en subvenciones.

La resolución, que de momento es de carácter provisional, refleja que las empresas gallegas han logrado captar el 8,5% del total de los apoyos adjudicados, si bien las iniciativas en las que participan cuentan con un presupuesto de 47 millones, casi un cuarto del total de proyectos de toda España.

Al igual que en la anterior convocatoria, Sparc vuelve a participar con su socio Indra, la madrileña RBZ Robot Design y la santiaguesa Televés. El proyecto se llama Gigante, centrado en investigar tecnologías de nitruro de galio (GaN) y el empaquetado avanzado. Tiene un presupuesto de 9,19 millones y la ayuda es de 6,5 millones, de los que 2,5 corresponden a la firma viguesa y 1,4 a la de la capital gallega.

Televés participa también en otro proyecto, de 8 millones, y recibe 1,7 millones de apoyo. Investigará «directivas para una conectividad en vuelo resiliente» y en él participa con Airbus, Anteral, Compoxi o Inster, firma madrileña con oficina en Nigrán.

Desde Nigrán

También desde la localidad nigranesa participan Kreios Space y Vig-Sec Drone. La primera percibe 400.003 euros en el marco de una iniciativa en la que participa con Telespazio Iberica, Arribes Enlightment, AVS Added Value Industrial Engineering Solutions y Eye4Sky Technologies. Tiene un presupuesto de 5,9 millones. Vig-Sec Drone, en cambio, se adjudicó 667.251 euros para colaborar en un proyecto con la coruñesa Aerial Works (296.355 euros), la madrileña CTingenieros y la malagueña Clue Technologies. Invertirán, en total, 4,48 millones.

Desde Santiago también presentaron proyectos Urovesa, D3 Applied Tech., Gsertel y Plexus. Las tres primeras lo hacen conjuntamente para desarrollar una plataforma terrestre electrificada de movilidad inteligente con sistemas avanzados de comunicación y monitorización. El presupuesto es de 7,3 millones, logrando la firma que produce coches militares 2,2 millones, D3 otros 413.825 euros y Gsertel, que forma parte de Televés, 764.493 euros. En el caso de Plexus, percibe 716.235 euros en el marco de una iniciativa de 7 millones sobre seguridad cuántica y defensa de infraestructuras críticas de almacenamiento energético.

Por último, la porriñesa Quobis investigará sobre una plataforma de sincronización de la cadena de suministro industrial. La ayuda que recibe es de 675.192 euros de un proyecto de 4,95 millones en el que participa con otras cinco compañías de fuera de Galicia.