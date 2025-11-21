El CTAG cierra su ERE para 96 trabajadores

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) ha dado por concluido hoy el período de consultas abierto el pasado 27 de octubre y ha formalizado un acuerdo con la parte social sobre los procedimientos de ERE y ERTE planteados para su plantilla de O Porriño.

La dirección subraya que, durante estas semanas, se mantuvo un «diálogo continuo y constructivo» con los representantes de los trabajadores con el objetivo de «minimizar el impacto sobre la plantilla y garantizar la sostenibilidad de la actividad» en un momento especialmente complejo para el sector de la automoción.

Tras el análisis de alternativas y el intercambio de propuestas, el pacto fija que el ERTE contemple una suspensión máxima de 80 días por persona. En el caso del ERE, el ajuste potencial se limita finalmente a 96 trabajadores, por debajo de las cifras inicialmente planteadas al comienzo del proceso.

Según explica el propio centro, el acuerdo incorpora además medidas de carácter social, entre ellas la doble voluntariedad (por parte del trabajador y de la empresa) y complementos económicos vinculados a los expedientes.

La entidad insiste en que sigue siendo «un proyecto estratégico, sólido y con futuro», y recalca que continúa impulsando proyectos de I+D de alto nivel, reforzando capacidades internas y promoviendo la colaboración entre equipos.