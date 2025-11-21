El CTAG cierra su ERE para 96 trabajadores
Confirma 96 afectados por el ERE y fija en 80 días por persona la suspensión máxima del ERTE
El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) ha dado por concluido hoy el período de consultas abierto el pasado 27 de octubre y ha formalizado un acuerdo con la parte social sobre los procedimientos de ERE y ERTE planteados para su plantilla de O Porriño.
La dirección subraya que, durante estas semanas, se mantuvo un «diálogo continuo y constructivo» con los representantes de los trabajadores con el objetivo de «minimizar el impacto sobre la plantilla y garantizar la sostenibilidad de la actividad» en un momento especialmente complejo para el sector de la automoción.
Tras el análisis de alternativas y el intercambio de propuestas, el pacto fija que el ERTE contemple una suspensión máxima de 80 días por persona. En el caso del ERE, el ajuste potencial se limita finalmente a 96 trabajadores, por debajo de las cifras inicialmente planteadas al comienzo del proceso.
Según explica el propio centro, el acuerdo incorpora además medidas de carácter social, entre ellas la doble voluntariedad (por parte del trabajador y de la empresa) y complementos económicos vinculados a los expedientes.
La entidad insiste en que sigue siendo «un proyecto estratégico, sólido y con futuro», y recalca que continúa impulsando proyectos de I+D de alto nivel, reforzando capacidades internas y promoviendo la colaboración entre equipos.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos