La Cámara de Comercio de España distingue a García Costas con su Medalla de Oro
El galardón reconoce sus servicios destacados en la economía española y su contribución a las empresas, la sociedad y el sistema cameral
R. V.
La Cámara de Comercio de España acaba de hacer pública la concesión de su Medalla de Oro al presidente de la Camara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas.
El reconocimiento de la Orden de la Cámara de Comercio de España pone en valor «su valiosa contribución a las empresas y la sociedad, además del conjunto del sistema cameral», y se concede por sus «servicios destacados en la economía española».
José García Costas es presidente de Electromecánica Naval e Industrial (Emenasa), y desde 1956 se ha consolidado como una de las empresas más relevantes del sector naval a nivel internacional, especializada en instalación y reparación además de soluciones energéticas, configurando un grupo empresarial de 14 sociedades.
Respecto a su actividad cameral, entró como vocal del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Vigo en 1998, y tres años más tarde asumió su presidencia para, en 2016, liderar una acción pionera en España: la fusión de las Cámaras de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa en una sola.
«Durante estos 24 años de presidencia, García Costas ha mostrado su fuerte compromiso con y para las iniciativas públicas y privadas que favorecen los intereses de las empresas y la sociedad de la demarcación, Galicia y España», según destaca la Cámara que preside José Luis Bonet en un comunicado hecho público hoy.
