Freire coloca la quilla del oceanográfico para Dinamarca

El astillero vigués Freire Shipyard celebró la puesta de quilla del nuevo buque oceanográfico de la DTU, la Danmarks Tekniske Universitet de Dinamarca. El barco, que fue contratado por 57 millones de euros y tendrá por nombre Dana V, se entregará en el otoño de 2027.

El barco tendrá 70 metros de eslora por 16 metros de manga y una capacidad para 38 personas a bordo. Servirá como una plataforma de investigación y educación del más alto nivel internacional.

«Es un gran placer que ahora podamos marcar el comienzo de la construcción física del Dana V», ha indicado el director de DTU, Claus Nielsen, que señala que el barco será el «más avanzado nivel técnico, que puede navegar casi silenciosamente en los océanos y las aguas árticas».

«La colocación de la quilla del Dana V es un hito importante, y espero con gran interés la entrega final del buque en el otoño de 2027», ha explicado por su parte el profesor de DTU, Fritz Köster. «Con el Dana V podremos llevar a cabo investigaciones multidisciplinarias, incluida la hidroacústica avanzada con reducción de ruido, y contaremos con sus capacidades de clase polar», ha añadido.

Por su parte, los hermanos Marcos y Guillermo Freire, directores generales del astillero, han asegurado que el oceanográfico «representa un avance significativo para la investigación marina danesa». «Equipado con tecnología de última generación, integra capacidades de navegación de largo alcance con un enfoque respetuoso con el ecosistema marino, lo que le permite operar en las condiciones más exigentes del Ártico. Este buque refleja nuestro compromiso con la innovación y la ciencia marina», han resumido.