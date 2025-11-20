Fernández Alvariño funda una firma de abogados especializada en Energía

José Manuel Fernández Alvariño impulsa una nueva firma de abogados especializada en Energía. Con la puesta en marcha de Galvin Abogados, el presidente del Grupo Alvariño, abogado colegiado desde 1976 del Colegio de Abogados de Vigo con el número 404, abre así una nueva división de actividad dentro del grupo empresarial vigués.

El nuevo despacho surge de la trayectoria consolidada del Grupo Alvariño en el ámbito energético, una experiencia que permitió a Fernández Alvariño detectar necesidades no cubiertas que las empresas tienen actualmente en el campo legal, a las que esta nueva firma trata de dar respuesta a medida para clientes industriales y comerciales.

Galvin Abogados tiene una marcada especialización en el asesoramiento de asuntos energéticos, que por su complejidad abarcan el derecho público y sectores regulados, el derecho mercantil o la resolución de conflictos. Son servicios que los clientes de Grupo Alvariño, especialmente los de su filial especializada en eficiencia energética, Dosfer, demandan, en sectores tan diversos como la energía, la industria, el transporte y la movilidad, las materias primas o el agroalimentario.

Experiencia y componente tecnológico

El equipo de Galvin Abogados está codirigido por José Manuel Fernández Alvariño y por el abogado compostelano Luís Manuel Teira Otero, especializado en Energía y Derecho de los Negocios, que cuenta con más de una década de experiencia en el asesoramiento legal a grandes proyectos energéticos y clientes industriales.

Desde el despacho se combina el conocimiento profundo del marco regulatorio con un alto componente tecnológico, fruto de la trayectoria del Grupo Alvariño en el segmento TIC y en el desarrollo de soluciones digitales a medida. Esta experiencia permite también aplicar herramientas avanzadas basadas en blockchain que optimizan el aprovechamiento de los datos para dar la mejor solución a cuestiones clave para los clientes.

Respuestas legales a las nuevas necesidades de las empresas

«Las obligaciones de descarbonización y eficiencia energética y los nuevos desafíos del globales sitúan a las empresas ante un marco normativo cambiante, desconocido y muy competitivo, que requiere de un servicio legal altamente especializado y un acompañamiento proactivo como el que ofrece Galvin Abogados», señala José Manuel Fernández Alvariño, presidente del Grupo Alvariño y socio fundador de Galvin Abogados.

En este sentido, según explica el director general de Galvin Abogados, Luís Teira, «los servicios jurídicos tradicionales daban respuesta a los problemas tradicionales, pero son menos ágiles para el nuevo contexto de las empresas». Por ello, Galvin Abogados viene a cubrir este nicho, «ofreciendo agilidad, un mejor aprovechamiento de los datos y orientación al cliente, con el objetivo de que las empresas ganen competitividad».

Entre los servicios que presta Galvin Abogados, Teira quiso destacar el acompañamiento a industria y empresas energéticas en la mejora de su sostenibilidad ambiental y social para potenciar sus efectos positivos en el entorno, desde el punto de vista social, ambiental y económico. «Este ámbito, conocido como licencia social y que me gusta llamar sostenibilidad integral, es claro ejemplo de las nuevas necesidades a las que han de responder las empresas con un adecuado respaldo legal», explicó.