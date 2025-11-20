El precio de los coches se contiene en la franja de los 23.000 euros en Galicia

El próximo 10 de diciembre el sector de la automoción vivirá un momento clave que puede marcar sus próximos años. Ese día, la Comisión Europea anunciará las medidas para acompañar al sector y evitar su caída en la hoja de ruta para el fin de los motores a combustión en 2035, con esperadas actuaciones como la exclusión de los vehículos comerciales ligeros (las furgonetas) o la creación de una categoría de coches pequeños, dos demandas de los fabricantes. Hasta ahora, el proceso de la electrificación del sector lleva por la calle de la amargura a una industria incapaz de dar los pasos necesario por, entre otros motivos, la baja aceptación por parte de los consumidores de este tipo de motorización cero emisiones. En este camino, y mientras la venta de los vehículos diésel se hunde, la de los gasolina (y los híbridos) crece cada vez más. Eso sí, la escalada de precio que llevó a una media superior a los 25.000 euros en Galicia se ha moderado, con un estancamiento en la franja de los 23.000 euros en el último año.

Tendencia en 2025

Durante los diez primeros meses del año, y de acuerdo a los datos publicados por la Agencia Tributaria, en la comunidad gallega se comercializaron vehículos por un valor de 711,9 millones de euros, lo que supone un 15,6% más que en el mismo período del año anterior, que culminó con 755 millones. La cifra supone un alza respecto a años completos como el de 2022 (591 millones) y se acerca a la de 2023 (fueron 738). Un avance, el de este curso, que se explica por el aumento de las matriculaciones (24.324 unidades a cierre del pasado mes, un 8% más) y los precios altos de los que se quejan los consumidores.

Las estadísticas del impuesto de matriculación reflejan que el coste medio, con el gravamen incluido, fue creciendo en los últimos años. Si durante 2022, por ejemplo, llamaba la atención que se superarse por primera vez los 21.000 euros (fueron, concretamente, 21.149), contando todas las motorizaciones, la escalada llevó el coste hasta los 23.044 euros al año siguiente y los 23.259 en 2024, un puntito más.

Más vendidos

En lo que respecta a los líderes del mercado, los coches a gasolina, la deriva ha sido similar. En la época del acelerón de los precios, entre 2021 y 2023, los vehículos que utilizan este combustible vivieron un fuerte aumento del 18,5%, pasando en la comunidad de 19.632 euros a los 23.272 dos años después. Desde entonces, el coste de los gasolina ha ido subiendo y bajando, pero fijándose en esa franja de los 23.000 euros, que se mantiene al cierre del pasado octubre. Según el avance mensual de la AEAT, el precio medio con impuestos estuvo el mes pasado en los 23.073 euros, una cifra muy cercana a los 23.089 de octubre de 2024.

Otra realidad muy diferente viven los diésel, totalmente demonizados y con una baja oferta por parte de los fabricantes. Ya en 2021 el coste medio era de 18.290 euros; escaló a los 19.027 y 21.050 los dos cursos siguientes, llegando a rozar los 21.000 al cierre del pasado curso. En lo que va de año, en cambio, la tendencia a la baja de esta motorización se impone, con 19.239 euros el mes pasado (un 11,5% menos respecto a hace un año) y 19.881 en el acumulado anual del mercado gallego.

En el apartado «otros» de la Agencia Tributaria, que incluye a los vehículos eléctricos y, por tanto, a los más caros, la tendencia ha sido similar. Pasó de 25.051 euros en el año después del estallido de la pandemia de covid a llegar a los 27.795 en 2023. Desde entonces, se han ido moderando pasando a bajar los 24.000 este octubre (23.987, concretamente) y de los 25.000 en el acumulado (24.884).

En lo que se refiere al conjunto del estado, en estos diez primeros meses del curso las ventas ascienden a 23.497 millones de euros, con un precio medio de 23.811 euros. En el caso de los coches a gasolina, el coste está en los 23.465 euros.