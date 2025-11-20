Boluda: “Sin la acción y presión de Quiero Corredor la infraestructura no estaría en su estado actual”

Un acto de celebración por los avances, una demostración de impaciencia por la lentitud con la que se ejecutan las obras, un cierre de ciclo. El último acto reivindicativo por el corredor mediterráneo organizado por el movimiento Quiero Corredor ha tomado este jueves el Roig Arena de València por última vez. Eso sí, la reivindicación no se detiene, ha insistido el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, que ha inaugurado el acto. Ha aprovechado para reivindicar que la presión empresarial y de la sociedad civil ha funcionado. Sin la acción y presión de Quiero Corredor la infraestructura no estaría en su estado actual”, ha considerado.

Las administraciones, ha reconocido Boluda, han escuchado las reivindicaciones del movimiento Quiero Corredor. “Pero además de escuchar lo que tiene que pasar es que las asuman y las pongan en práctica”, ha añadido. Aun así, el empresario ha indicado que se ha cumplido “un ciclo”. “Y hemos decidido que aquí en la Comunitat Valenciana, donde empezó todo, celebremos el último gran acto empresarial, porque es un hecho que hemos conseguido la unidad empresarial y civil que teníamos como objetivo, y ahora queremos centrarnos en el seguimiento”, ha destacado.

"Completar la España radial con la España circular"

Así pues, no habrá más actos reivindicativos masivos a partir de 2026. “Pero el movimiento Quiero Corredor seguirá hasta que exista una conexión en ancho internacional desde Algeciras hasta la frontera francesa”, ha insistido Boluda.

Aunque todavía queda para cumplir ese objetivo, se han dado avances desde que los empresarios valencianos decidieron organizar esta plataforma que nació hace nueve años con el objetivo de “completar a nivel ferroviario la actual España radial con una circular”. Ese era el primero de los objetivos, pero otros fines incluían “aportar rigor técnico e información periódica sobre el estado real de la infraestructura” y, sobre todo, “convencer a los responsables públicos de que no ponerla en marcha supondría una pérdida de oportunidades que no podíamos permitir”.

"Han incumplido sus promesas"

“Es un hecho que los sucesivos gobiernos de España han incumplido sus promesas y que el panorama solo empezó a despejarse cuando nos pusimos en marcha con Quiero Corredor”, ha reivindicado Boluda. Por eso, ha aprovechado para “reafirmar la fuerza de los empresarios y la sociedad civil”. “Los empresarios somos el verdadero motor de este país y nos lo tenemos que creer más", ha destacado Boluda en su intervención. Ha considerado que "decir que se va a finalizar gracias al movimiento Quiero Corredor es muy pretencioso", pero también ha añadido que "sin nuestra acción y presión no estaría en el estado actual en el que se encuentra".

Como se ha desarrollado más adelante en el chequeo semestral de la infraestructura, Boluda ha detallado que el 100% de los tramos están en alguna de sus fases de desarrollo, ya sea de estudio, licitación, obra o servicio. “El corredor avanza y hay que reconocerlo, aunque el ritmo que la sociedad española necesita sería un poco más rápido”, ha afirmado.

"Volvemos a ser el semáforo de Europa"

Esos avances están entre los cinco mayores logros del movimiento, entre las que ha destacado la unidad empresarial, la concienciación por la que “la sociedad ha hecho suya la reivindicación”, la asunción de responsabilidad por parte de la política, aunque “ha incumplido de forma sistemática los compromisos y es por ello que los retrasos son notables”. Otro de los logros es el rigor técnico alcanzado y, por último, la cohesión territorial. “Aquí hay empresarios de 17 comunidades autónomas”, ha ejemplificado.

Pero Boluda ha compartido también una serie de preocupaciones. Sobre todo, la lentitud. Ha reprochado que todos los tramos que están ya en servicio pasan también por Madrid. El segundo de los problemas, ha destacado, son los cuellos de botella, entre los que se ha referido al túnel pasante de València. "Como ocurrió en los 80 con la AP7, volvemos a ser el semáforo de Europa, en este caso ferroviario", ha lamentado Boluda. Asimismo, ha criticado que esta infraestructura "nacerá saturada". No solo eso, sino que ha denunciado "la lentitud con la que avanzan los trabajos en Francia, país por el que deben adentrarse nuestros productos en Europa".

Agua y reconstrucción postdana

Por último, el presidente de AVE ha pedido a los poderes públicos que, ya que se ha demostrado que son capaces de alcanzar consensos como el del corredor, "actúen de igual forma con asuntos de Estado en los que nuestro país necesita acuerdos". Entre estos, se ha referido a la reconstrucción de València tras la dana, en concreto a las "necesarias obras hidráulicas para que una catástrofe de esta magnitud no se vuelva a repetir". Pero también a las acciones contra el "déficit hídrico", como ya adelantó Levante-EMV, nueva bandera de los empresarios valencianos. Asimismo, ha reclamado pactos sobre la "sostenibilidad de nuestro estado del bienestar"