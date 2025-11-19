Una vuelta a casa para la desconexión final

El Protug 87 entró ayer poco después de las nueve de la mañana en la ría de Vigo. Y sería solo uno más de los remolcadores que operan en la zona, de no ser por el hecho de que traía consigo la Atir, la plataforma de la redondelana Magallanes (Magallanes Renovables) que genera energía a partir de la fuerza de las mareas. Tras pasar unos seis años en Escocia, el sistema regresó a al ciudad que lo vio nacer para su última desconexión: será desmantelado para un «análisis final» y el posible reaprovechamiento de componentes.

La llegada de la Atir, adelantada por FARO, supone el fin de un ciclo iniciado en 2009 por la firma que apostó firmemente por esta tecnología y que está a punto de iniciar la construcción de la Atir 2.0, «que representará la siguiente generación tecnológica de Magallanes».