Uruguay ampliará la denuncia a Cardama y Aclunaga sale en defensa del astillero
El país encargó un informe para dilucidar la veracidad de un documento notarial
Sánchez, secretario de Presidencia, pide «revisar aspectos del contrato»
El Gobierno de Uruguay da un paso más en su intento por rescindir el contrato firmado con Astilleros Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas por 82,2 millones de euros, ya en obra. La Administración de Yamandú Orsi decidió ampliar la denuncia contra la empresa al asegurar que el acta notarial presentada junto a la garantía de fiel cumplimiento firmada con EuroCommerce Bank sería «absolutamente falsa». Al mismo tiempo, tanto el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, como la ministra de Defensa, Sandra Lazo, mantienen la puerta abierta al diálogo. «Queremos revisar muchos aspectos del contrato que nos generan dudas», dijo Sánchez.
Diversos medios uruguayos recogieron ayer que su gobierno última esta ampliación, que al cierre de esta edición todavía no se había presentado. La misma se basa en un informe —al que ha tenido acceso FARO— encargado por el Gobierno a un notario de Madrid (Ignacio Martínez-Gil Vich), que analizó la veracidad de la documentación de esa garantía de 4,1 millones, detonante de este conflicto cuando el equipo de Orsi intentó ejecutar la garantía y detectó que la británica EuroCommerce estaba en disolución.
Representante
El informe filtrado señala como falso un documento que estaría rubricado por el notario valenciano Luis Calabuig de Leyva, que ya dijo a este medio que el documento es «una falsificación chapucera». En el texto aportado y finalmente validado por Uruguay para activar el contrato, figura el nombre de Francisco Sabater Cabanes «como representante de EuroCommerce».
Aunque ni el Clúster Naval Gallego (Aclunaga) ni Pymar se han pronunciado sobre el caso, el primero ha salido en defensa del naval gallego y del astillero. Lo hizo con un escrito enviado a la Comisión de la Defensa del Parlamento del país sudamericano, presidida por Gabriel Gianoli, que visitó Vigo la semana pasada. Firmado su gerente, Óscar Gómez, recoge la «preocupación» de Aclunaga por el caso y pide «consideración» para Cardama y el resto del sector. «Representan una de las empresas históricas de nuestro sector», recuerda Gómez, que ofrece al clúster para el proceso de diálogo abierto.
