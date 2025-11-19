Forvia avanza la venta de la división a la que pertenece su planta de Ourense

El grueso de los proveedores de la automoción asentados en Galicia sigue sin novedades sobre su participación, o no, en la plataforma STLA Small de Stellantis Vigo y su modelo asociado, el futuro Peugeot 2008. Para esa nueva base de ingeniería y el vehículo, conocido internamente como P1X, se han ido adjudicando componentes, aunque muchos menos de los que el sector se esperaba a estas alturas. Eso sí, algunos ya saben que, por lo menos, han sido descartados. Uno de ellos es Faurecia Automotive España y su factoría de Ourense, como adelantó FARO el pasado febrero, lo que dejó en el aire el futuro de sus casi 300 trabajadores al quedarse sin carga de trabajo más allá de 2027. Hasta la fecha, desde el grupo no les han trasladado una solución, al tiempo que Forvia avanza en un proceso de venta en el que busca desprenderse de la división a la que pertenece la fábrica ourensana, la unidad de interiores de vehículos. Las indias Tata o Motherson —que ya tiene una sede en Salceda de Caselas— estarían entre las interesadas.

El Jarro de Agua Fría para la Planta de Ourense

La factoría del polígono de San Cibrao das Viñas produce en la actualidad los salpicaderos y la guantera (además de otros componentes plásticos del interior) del P24, el SUV que se produce en el Sistema 1 de Balaídos. La noticia de que no participarían en el P1X fue un jarro de agua fría, que además venía precedido del fin de la producción de los componentes para el Renault Mégane que se produce en Palencia.

Coincidiendo en el tiempo, la otrora conocida como Faurecia (hasta la fusión con Hellas) cambió de consejero delegado. Y con la llegada de Martin Fischer como CEO se abrió la posibilidad de la venta de algunas de las patas de la multinacional. «En los últimos años, nos hemos dedicado más bien a deshacernos de activos más pequeños o a incorporar nuevos inversores en algunas de nuestras actividades existentes; ahora nuestro objetivo son negocios realmente importantes de los que nos deshacemos», apuntó al mes siguiente de que se conociese la situación de la planta ourensana.

Forvia en Proceso de Venta

Cuando los rumores ya se han intensificado entre los propios trabajadores de la empresa e incluso entre las plantillas de otros proveedores gallegos, el medio especializado Bloomberg adelantó que Forvia está en pleno proceso para vender su unidad de interiores, a la que pertenece la fábrica de San Cibrao das Viñas. Según las fuentes que citan, conocedoras de la negociación, el grupo habría iniciado en agosto el proceso y estaría inmerso ahora en la recepción de ofertas de los interesados, entre los que figuran los fondos Apollo Global Management (con activos vinculados a la automoción) o Fountainvest, que ya figura como principal interesado en otra división de la industria con planta en este caso en Vigo: ZF Lifetec.

Aunque no todos los interesados son fondos. El mismo medio señala a las indias Tata y Motherson entre las candidatas. Esta última, por ejemplo, ya cuenta con una fábrica en Salceda, SMRC Automotive Interiors Spain, que precisamente tampoco fue adjudicada en la puja por las piezas del portón trasero y paneles de puertas vinculadas a la STLA Small de Vigo.

La Desvinculación del CIF: ¿Antesala de un Cambio?

Todo ello confluye con un hecho, confirmado por fuentes sindicales, sobre el CIF de la instalación ourensana. Al parecer, Forvia lo ha desvinculado de las otras dos que componen Faurecia Automotive España: la de Tarazona (La Rioja) y Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Para las fuentes consultadas, esto podría ser la antesala de una posible venta (o cierre, si se diera el caso), lo que hace temer un posible desenlace como el de la planta de O Porriño, que tras pasar a manos del fondo Callista acabó desapareciendo.