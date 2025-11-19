Rueda destaca a la empresa familiar como «motor de empleo y riqueza»

La Asociación Galega de Empresa Familiar (AGEF) celebró este martes su XXV aniversario en un acto que reunió a empresarios, autoridades y representantes institucionales para reconocer la trayectoria del sector y reflexionar sobre los retos presentes y futuros.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue el encargado de cerrar la jornada, destacando la importancia de la empresa familiar como «motor de empleo y riqueza en Galicia» y alertando sobre las amenazas de conflictividad social que, según él, se utilizan en España como «herramienta política». Rueda recordó que muchas de las realidades actuales ni aparecían en la ciencia ficción hace apenas 25 años y subrayó que la capacidad de adaptación del empresariado gallego ha sido decisiva para convertir los cambios en oportunidades.

Durante la cita celebrada en el Hotel Monumento San Francisco, el jefe del Ejecutivo autonómico reivindicó el papel de AGEF como «interlocutor sólido» entre el sector y la administración, destacando que su capacidad para trasladar demandas «hacia arriba» y transmitir acuerdos «hacia abajo» es clave para avanzar. Además, situó como prioridades del Gobierno «dar facilidades a quienes crean riqueza y empleo» y mantener un clima económico estable. En este sentido, defendió la importancia de contar con gobiernos previsibles, que no alteren «de repente» las reglas ni introduzcan «nuevas trabas e incertidumbres». Anunció que Galicia contará con presupuestos aprobados para 2026 antes de finalizar 2025, subrayando que la planificación financiera es tan esencial para la administración como para cualquier empresa.

El mandatario estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el titular de Emprego, José González. Entre los asistentes se encontraban el economista y expresidente gallego Fernando González Laxe y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.

Antes de la intervención de Rueda, el presidente de AGEF, José Bernardo Silveira, abrió el acto recordando los orígenes de la asociación, fundada un 14 de enero de 2000 en un «día de nieve en toda Galicia». Destacó los avances tecnológicos, sociales y económicos de los últimos 25 años, y subrayó que AGEF ha logrado mejorar la competitividad de las empresas familiares, visibilizar su peso en el empleo y la economía gallega, y fortalecer su voz ante las administraciones públicas. Además, resaltó la conexión con universidades, centros educativos y socios estratégicos, y la labor como interlocutor leal ante dirigentes de todo signo político.

Peso económico y arraigo

El director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, destacó en su turno que en Galicia la empresa familiar representa el 94% del tejido empresarial, genera el 92% del empleo privado y aporta más del 85% del valor añadido bruto, afirmando que este sector no solo sostiene la economía, sino que la impulsa con fuerza y estabilidad. Además, recordó que Galicia liderará el crecimiento del PIB per cápita en España entre 2019 y 2026, con un 10,5%, muy por encima de la media. Subrayó el papel de la empresa familiar como tradición, innovación y arraigo al territorio, y su relevancia para garantizar la continuidad generacional.

Por su parte, el presidente de Gadisa, Roberto Tojeiro, puso en valor la labor de los socios fundadores y las familias empresarias en el desarrollo económico y social de Galicia. Destacó cuatro logros de AGEF en sus 25 años: mantener el reconocimiento público del sector, reducir dificultades para la continuidad de las empresas familiares, mejorar el conocimiento mutuo entre empresas y familias, y aumentar la capacitación de sus miembros para afrontar retos de crecimiento y sucesión. Tojeiro agradeció también a los equipos directivos, trabajadores y autoridades que han colaborado en la trayectoria de la asociación, y lanzó un mensaje de optimismo de cara a los próximos 25 años, reafirmando la importancia de la colaboración público-privada y del diálogo leal con la administración.

La gala concluyó con la entrega de 17 galardones a empresas familiares que forman parte histórica de AGEF, un reconocimiento a su perseverancia, innovación y compromiso con Galicia.