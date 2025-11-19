El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas

La anunciada ampliación del Vila do Conde Porto Fashion Outlet –uno de los centros comerciales de Portugal con más demanda de gallegos por su proximidad a Galicia– acaba de inaugurar su nuevo gran espacio en el que suma 31 nuevos tiendas a su oferta actual tras una inversión de 30 millones de euros.

Los 31 nuevos locales se ubican en una gran superficie construida de 6.500 metros cuadrados y se suman a los 120 ya existentes. En esta gran nave comercial, anexa a la actual, se ha habilitado una de las entradas principales.

Durante su inauguración, los responsables de la holandesa Via Outlets avanzaron además que se ejecutará otra ampliación del Vila do Conde Porto Fashion Outlet con la construcción de un nuevo edificio para albergar más tiendas, aunque todavía sin fecha.

Durante la inauguración oficial se desvelaron algunas de las nuevas tiendas del outlet de Vila do Conde:

Lottuse

Pandora

Pedro del Hierro

Tommy Hilfiger Kids

Vans

Volcom

Zara Home

New Era

Urban Project

Boutique dos Relógios

A mayores, Armani, LINDT, Rituals y Tommy Hilfiger, ya presentes en el outlet, se han trasladado también a este nuevo espacio.

Además de estas y otras tiendas que se irán sumando al outlet de Vila do Conde, se ha anunciado también la apertura de al menos tres nuevos restaurantes: Vila 953, Delfina y Sibuya.

Dos años de obras

La ampliación del outlet de Vila do Conde se anunció a finales de 2023. En aquel momento, la previsión de apertura de la nueva nace anexa a la actual se fijó para julio de 2025. Pero esta fecha no se cumplió y la apertura acaba de realizarse ahora, justo a las puertas de la campaña de Navidad.

Plano de tiendas del Vila do Conde Porto Fashion Outlet / Oficial

El nuevo outlet de Vila do Conde se hizo realidad a través de una inversión de 30 millones de euros con los que la holandesa Via Outlets (dueña del complejo y que el año pasado facturó 1,45 mil millones de euros, lo que supone un nuevo récord) dota al centro comercial de estos nuevos espacios.

Expansión

La ampliación del outlet de Vila do Conde recibirá una inversión de 30 millones de euros. / Vila do Conde Porto Fashion Outlet

La importancia de los clientes extranjeros para este centro comercial, particularmente gallegos, fue destacada también en la presentación del proyecto de ampliación. El 20% de las compras que se realizan en Porto Fashion Outlet son de clientes españoles, según explicaron sus responsables.

Este centro comercial, próximo a Oporto, abrió en el año 2004 y pasó en 2017 a manos de Via Outlets, que tiene actualmente once centros comerciales de este tipo en nueve países de Europa.