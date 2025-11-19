El juzgado da por hecha la venta de las plantas de Atunlo O Grove y Cambados

Comercial Pernas, a través de la mercantil Mare Inversiones e Inmuebles, ya es la propietaria de las factorías de la ex Atunlo en o Grove y Cambados, especializadas en lomos precocidos y porciones de atún para consumo humano directo, respectivamente. La jueza de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha emitido una providencia en la que da por ejecutada la transacción.

En particular, esta se ha consumado mediante la transmisión de algo más del 63% de Atunlo O Grove, sociedad de la que dependen tanto las filiales de Cambados como el 50% de Central Lomera Portuguesa (CLP), que comparte con Marfrío. En este pronunciamiento judicial no hay referencias a esta última empresa. Tanto la administración concursal como el propio juzgado dieron por buena la oferta de Marfío para adquirir el 100% de CLP a cambio de 1,4 millones de euros, lo que permitiría obtener dinero líquido para satisfacer deuda y separaría finalmente los caminos de ambas pesqueras, cuyas diferencias son irreconciliables.

En todo caso, desde el equipo de Jose Pernas han indicado que el juzgado les dio un mes para cerrar la operación y abonar la cantidad fijada por éste —1,06 millones de euros, por las acciones de Atunlo y por una parte de CLP—, pero no les ha obligado a tener que firmar pacto alguno con Marfrío. La compañía que dirige Santiago Montejo, por su parte, aseguró a FARO haber realizado una inscripción de emergencia en el Registro Mercantil de Portugal para evitar que un tercero entrase en la operación.

Más allá de las disputas entre las dos empresas, con esta transacción se pone punto y final a la etapa Atunlo, multinacional promovida por la alianza entre la familia Pernas y las armadoras atuneras Pesquería Vasco Montañesa (Pavesa) y Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca). Atunlo llegó a ser la mayor comercializadora de túnidos de España con ventas consolidadas por más de 220 millones de euros.