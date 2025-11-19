El pulso entre Inditex y Louis Vuitton ya tiene ganador: este es el líder mundial de la moda

Inditex retorna, tras siete años, a lo más alto de la moda mundial. El grupo con sede en Arteixo encabeza el último ránking internacional elaborado por McKinsey y The Business of Fashion, que cada año analiza el estado global de la industria. Según el informe The State of Fashion 2026, la compañía gallega se ha convertido en la primera del mundo por creación de valor, superando a gigantes del lujo como LVMH o Hermès.

El estudio, considerado la radiografía más completa del sector, examina el desempeño de unas 400 empresas de todo el planeta y las ordena según su «beneficio económico», un indicador que mide cuánto gana realmente una compañía una vez restados los costes de capital. Es decir, cuánto valor genera por encima de lo que le cuesta mantener su negocio.

Este cálculo, más exigente que el beneficio neto tradicional, coloca a Inditex en cabeza con 5.544 millones de dólares, ligeramente por encima de los 5.514 de LVMH —la matriz de Louis Vuitton— y muy por delante de los 4.217 de Hermès. Completan el top ten firmas como TJX, Richemont, Fast Retailing (matriz de Uniqlo), Nike, Ross, Lululemon y Anta Sports.

Clasificación mundial por beneficio. / L.O.

El ascenso de Inditex coincide con un momento de transición en la moda. Tras un 2023 de resultados récord, el beneficio conjunto del sector cayó un 12% en 2024, lastrado por la ralentización del consumo y el aumento de costes. Incluso el lujo, que llevaba casi una década sin retrocesos, registró su primera caída desde 2016. Aun así, el valor que genera la industria sigue siendo mucho mayor que antes de la pandemia: entre 2021 y 2025 se habrá duplicado con creces respecto al periodo 2015-2019.

En este contexto, el informe constata un cambio profundo: el liderazgo se está desplazando desde las marcas de lujo hacia la gama media y las de precio asequible. Son las que más rentabilidad aportan al conjunto del negocio, impulsadas por consumidores más prudentes que buscan productos de calidad a precios razonables. En 2024, este segmento representó ya un 34% del beneficio total de la moda, su cuota más alta en quince años. McKinsey destaca que esta recuperación «está liderada por Inditex, que alcanza un resultado récord».

El estudio atribuye el éxito del grupo coruñés a una combinación de factores. Por un lado, su modelo integrado, que controla todas las fases del proceso —desde el diseño y la producción hasta la venta— y le permite reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. Por otro, su capacidad para ajustar los inventarios, reducir excedentes y adaptar la oferta a la demanda real, algo que ha sido clave en un periodo de consumo más imprevisible.

Inditex también ha mejorado su rentabilidad en un entorno de márgenes más estrechos. Según el informe, la gama media registró en 2024 su mejor nivel de beneficios desde 2010, y la multinacional gallega contribuyó de forma decisiva a elevar esa media. Mientras muchas firmas del lujo veían reducir sus márgenes, la matriz de Zara logró aumentarlos respecto al año anterior.

Comprar en tiendas más baratas

El informe de McKinsey y The Business of Fashion refleja que casi tres de cada diez compradores reconocen haber cambiado a tiendas más baratas que las habituales. Esa búsqueda de precios ajustados favorece a cadenas de valor y de gama media, así como a operadores de descuento. Inditex, con su mezcla de moda actual, calidad cuidada y precios accesibles, se mueve con ventaja en ese terreno intermedio: más asequible que el lujo, pero con una imagen alejada del low cost tradicional.

Esa estrategia, que el estudio define como una «elevación» del segmento medio, ha permitido a Zara y al resto de enseñas del grupo reforzar su atractivo entre un público que valora tanto el diseño como la sostenibilidad o la experiencia en tienda.

Otro de los pilares del éxito de la firma coruñesa es su apuesta tecnológica. El informe subraya que la inteligencia artificial y la automatización se han convertido en herramientas imprescindibles para anticipar la demanda, planificar el surtido o fijar precios. Inditex figura entre los referentes mundiales en digitalización, tanto en sus procesos internos como en la integración de las ventas en tienda y online. Esa combinación de eficiencia operativa y diferenciación de producto, apunta McKinsey, es la que mejor está defendiendo los márgenes en un sector presionado por los costes y la competencia.

La logística es otro punto fuerte. El grupo gallego mantiene una red de distribución ágil y centralizada, capaz de reponer colecciones en cuestión de días en cualquier parte del mundo. Esa rapidez, junto con una política de producción ajustada y una gestión de inventarios más eficiente, se traduce en menos excedentes y una rotación más alta de los productos.

El informe advierte, sin embargo, que la cima es ahora más disputada. El pastel se reparte entre más actores, lo que hace que la competencia sea más intensa y el liderazgo más difícil de mantener.

Aun así, que una empresa de gama media como Inditex supere por primera vez a los grandes conglomerados del lujo es un mensaje claro para el resto del sector. En tiempos de consumo más moderado y de precios presionados, el liderazgo no depende sólo del prestigio o del nivel de exclusividad, sino de la escala, la eficiencia y la capacidad de ofrecer una buena relación calidad-precio.