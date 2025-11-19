El Gobierno lanza ayudas por 250 millones para construir buques de transporte

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo, que incluye ayudas públicas de 250 millones en los próximos 5 años (2026-2030).

Se destinarán a apoyar a las navieras para la renovación y transformación de embarcaciones existentes y a la construcción de otras nuevas que sean bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, así como a promocionar proyectos piloto para el uso de nuevos combustibles renovables de origen no biológico, como amoniaco o el metanol.

La inversión inicial prevista de 250 millones procede de los ingresos generados por la incorporación del transporte marítimo al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado. Estos fondos se repartirán mediante procedimientos de licitación a los que las navieras podrán concurrir, siempre que cumplan los requisitos exigidos.