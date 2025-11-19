Armón Vigo acelera para la botadura del ferri mixto y las pruebas del buque holandés

Las instalaciones de Armón en Vigo acogeran un doble hito el viernes: por un lado, las primeras pruebas de mar del Anna Weber-van Bosse, el oceanográfico para Holanda; por otro, la botadura del primer ferri construido desde que el grupo asturiano se hizo cargo de las instalaciones de la desaparecida Hijos de J, Barreras.

El Na Hiro E Pae, encargado por la Société de Navigation des Australes Tuhaa Pae (Snathp) de la Polinesia Francesa, luce su nombre y la pintura por encima de los muros del astillero olívico, donde hacía ya 14 años que no se veía un buque de este tipo. Eso sí, en este caso se trata de una unidad de menor tamaño, por sus 89 metros de eslora, y singular, al estar considerado mixto (para el transporte de contenedores y pasajeros) y al contar con propulsión apoyada en una vela rígida de 22 metros de la firma catalana bound4blue, todavía por instalar.

Los operarios ultiman la puesta a punto del buque para posibilitar la botadura, que si nada se tuerce tendrá lugar este viernes, mismo día en el que también está previsto que salga a navegar por vez primera el barco para el Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) holandés. La embarcación, de 75 metros de eslora, debería se entregada antes de que finalice el año.