Altri afianza su liderazgo en fibras textiles sostenibles con tres proyectos en Portugal

En un momento en que la industria de la moda se encuentra en plena transformación, Altri continúa avanzando para consolidarse como uno de los grandes referentes mundiales en fibras textiles sostenibles. La compañía portuguesa ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia que contempla más de 1.200 millones de euros de inversión (más de 1.000 en Galicia) en proyectos con un denominador común: la celulosa de eucalipto como base para sustituir fibras de origen fósil como el poliéster o el nailon.

Estos proyectos sitúan a Altri en la vanguardia de la innovación textil en un momento clave. Según datos del sector, más del 70% de las marcas de moda a nivel mundial se han comprometido a reemplazar fibras de origen fósil por fibras naturales en los próximos años. Europa ya concentra el 14% de la producción mundial de fibras solubles, con Alemania, Austria y Suecia como referentes, y ahora Portugal y Galicia se posicionan como nuevos polos de desarrollo.

Con estas iniciativas, Altri no solo acelera su transición hacia un modelo de negocio más sostenible, sino que se convierte en un aliado estratégico para una industria textil global que busca reinventarse con materiales respetuosos con el planeta.

Portugal, epicentro de la innovación

El primero de estos proyectos se ubica en Vila Velha de Ródão, donde la compañía está transformando la planta de Biotek, hasta ahora destinada a la producción de fibras para la industria del papel. Con una inversión de 75 millones de euros y el apoyo de la Agencia Portuguesa de Inversiones y Comercio Exterior, la fábrica producirá a partir del año que viene 180.000 toneladas anuales de fibras para la industria textil.

El segundo eje de esta apuesta es AeoniQ™, una empresa suiza de tecnología limpia de la que Altri es accionista mayoritario desde el pasado verano y que ha desarrollado el primer filamento celulósico biodegradable y respetuoso con el medio ambiente, de características muy similares a la seda y diseñado para sustituir el poliéster y el nailon. El proyecto que cuenta con socios como Hugo Boss y AS Holdings, el mayor fabricante de ropa técnica del sur de Asia, desarrollará en Constância la primera planta industrial del mundo que fabricará hilo celulósico AeoniQ™. La nueva instalación, que podría estar operativa a finales de 2027, producirá 1.750 toneladas anuales de hilo, incorporando además materias primas recicladas, como residuos textiles de algodón, restos agrícolas o celulosa bacteriana obtenida de residuos alimentarios.

«Este sello viene a refrendar lo que hemos dicho siempre: que GAMA es un proyecto serio, riguroso, sostenible e innovador, diseñado para dar respuesta a la necesidad del sector textil de contar con fibras respetuosas con el medio ambiente y 100% biodegradables en línea con los requerimientos de la Ue» José Pina » — CEO de Altri

Y a estos dos proyectos se suma la producción actual de la planta de Caima, dedicada íntegramente a la fabricación de fibras solubles con destino a la industria textil, que cuenta con una producción anual de 120.000 toneladas.

Galicia, la gran apuesta industrial

El otro pilar de esta estrategia está en Palas de Rei (Lugo), donde a través de Greenfiber impulsa el proyecto GAMA, llamado a ser una referencia mundial en la producción de fibras textiles sostenibles, al que la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) acaba de otorgar el sello STEP por su carácter estratégico para mejorar la competitividad de la UE, y posicionado como prioritario para acceder a los instrumentos financieros y programas europeos existentes para la competitividad y transición verde.

El complejo, que supone una inversión de más de 1.000 millones de euros, producirá 250.000 toneladas de fibra soluble al año. De esa cifra, 60.000 toneladas se destinarán a la fabricación de Lyocell, una fibra biodegradable de alto valor añadido, mientras que las restantes 190.000 toneladas abastecerán a otros operadores de la industria textil. Toda la producción se basará en madera de eucalipto certificada, garantizando así fibras 100% biodegradables y reciclables.

Como no podía ser de otra manera, este proyecto de Altri se enmarca en la filosofía del grupo de compromiso con el entorno, tanto a nivel ambiental, como social y económico. Un hecho ya reconocido por la Comisión Europea que ha valorado el proyecto con un notable en todos los aspectos analizados y, especialmente, por su grado de innovación, por su grado de madurez, por su potencial de evitación de gases de efecto invernadero y por la contribución al liderazgo industrial y la competitividad de Europa. Es decir, como señala José Pina, CEO de Altri: «Este sello viene a refrendar lo que hemos dicho siempre: que GAMA es un proyecto serio, riguroso, sostenible e innovador, diseñado para dar respuesta a la necesidad del sector textil de contar con fibras respetuosas con el medio ambiente y 100% biodegradables, en línea con los requerimientos de la Unión Europea».