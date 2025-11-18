Telefónica activa siete ERE y el Gobierno los supedita a un acuerdo con sindicatos
Confirma la ejecución de un gran ajuste de plantilla sin concretar la cifra de afectados
David Page
Madrid
Telefónica activa el proceso para ejecutar un nuevo despido colectivo para recortar costes. La dirección de la teleco confirmó a los principales sindicatos con representación en la compañía (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) su intención de lanzar siete ERE en compañías y áreas del grupo en España por «causas objetivas», pero sin desvelar de momento la magnitud de la medida ni cuántos trabajadores se verán afectados, según confirman fuentes sindicales.
La dirección solo comunicó formalmente el inicio del proceso a los sindicatos y no concretará la magnitud del despido colectivo hasta la próximo semana, en las reuniones en que se abran las comisiones negociadoras y que se celebrarán los días 24 y el 25.
