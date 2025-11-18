El periodista de FARO Jorge Garnelo, finalista en los Cepesca
M. C.
Vigo
El periodista de FARO Jorge Garnelo, especializado en información económica y marítima, ha sido seleccionado como finalista en los VII Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español de Cepesca. Su reportaje «Larga vida a la gente del mar», publicado el 17 de marzo de 2024, figura entre los tres trabajos nominados al Premio Amador Suárez al Mejor Artículo del Sector Pesquero Español.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La seta que quería ser sombrero mexicano
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”