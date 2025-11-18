El periodista de FARO Jorge Garnelo, finalista en los Cepesca

El periodista de FARO Jorge Garnelo, especializado en información económica y marítima, ha sido seleccionado como finalista en los VII Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español de Cepesca. Su reportaje «Larga vida a la gente del mar», publicado el 17 de marzo de 2024, figura entre los tres trabajos nominados al Premio Amador Suárez al Mejor Artículo del Sector Pesquero Español.