El periodista de FARO Jorge Garnelo, finalista en los Cepesca

M. C.

Vigo

El periodista de FARO Jorge Garnelo, especializado en información económica y marítima, ha sido seleccionado como finalista en los VII Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español de Cepesca. Su reportaje «Larga vida a la gente del mar», publicado el 17 de marzo de 2024, figura entre los tres trabajos nominados al Premio Amador Suárez al Mejor Artículo del Sector Pesquero Español.

