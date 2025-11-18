Galicia blinda su paz laboral con un 77% menos de trabajadores en huelga que hace dos años

La paz laboral se afianza en Galicia dos años después de la mayor huelga del metal que se recuerda en la última década y media. Un paro que trajo consigo las protestas de miles de trabajadores en la provincia de Pontevedra al considerar irrisorias las condiciones del convenio colectivo del sector; manifestaciones que se extendieron desde Vigo hasta las inmediaciones del Ifevi para dinamitar parte de la tercera edición de la feria Mindtech, el evento que celebra con carácter bienal la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas (Asime) en la ciudad olívica.

En 2023, hasta julio, un total de 10.432 profesionales secundaron alguna huelga en la comunidad autónoma frente a los 2.398 que se contabilizan hasta el séptimo mes de este año —según se desprende de las cifras más actualizadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social—. La diferencia supone una caída del 77% en los empleados afectados, porcentaje muy similar al que desciende el número de jornadas no trabajadas, que caen un 75% desde los 18.727 hasta los 4.624 días sin actividad.

Se apaga la conflictividad laboral en el territorio gallego por segundo año consecutivo, teniendo en cuenta que respecto al mismo periodo de 2024 también disminuyen tanto los trabajadores en huelga (un 35%, se registraron 3.700) como las jornadas no trabajadas (un 17%, fueron 5.600). Lo único que se mantiene prácticamente igual es la cantidad de paros, que rondan la veintena. Pero en todo caso su alcance no tiene nada que ver, limitándose ahora a casos excepcionales frente al problema gremial que se vivió hace dos ejercicios.

Vía de la mediación

Lo cierto es que la mayor parte de los trabajadores y empresas gallegas están apostando por la vía de la mediación para zanjar sus disputas. El canal está siendo decisivo a la hora de reducir las convocatorias de huelga, según explican desde el Consello Galego de Relacións Laborais, que confirma que el 100% de los expedientes que llegaron al Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (AGA) fueron resueltos satisfactoriamente, al igual que el 78% de los expedientes que se tramitaron en el ámbito de la negociación colectiva. El organismo celebrará este jueves y viernes su XXI Encontro Galego de Relacións Laborais, que contribuirá a que Galicia cuente con una guía sobre buenas prácticas en mediación laboral.

Si se analiza por provincias, más de la mitad de los trabajadores en huelga hasta julio de este año son de Pontevedra (1.240), seguida de A Coruña (849), Ourense (244) y Lugo (65). Hace dos años, Pontevedra registraba 10.205 trabajadores que habían secundado algún paro y 15.704 jornadas inoperativas. El conflicto del metal afectó en la provincia a unas 3.700 empresas y a alrededor de 30.000 profesionales, si bien las patronales cifraron el seguimiento de la huelga en el 30%.