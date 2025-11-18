La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus

La aeronáutica gallega, por volumen y empresas involucradas, es todavía un sector incipiente pese a que entre sus filas cuenta con grandes empresas como Delta Vigo y Utingal en la provincia de Pontevedra, entre otras, o Coasa (Aernnova) en la de Ourense. Lo que sí parece es que su futuro va al alza, especialmente gracias el devenir de sus clientes. Aunque la pandemia de covid hizo daño, los principales productores de aeronaves cuentan ahora con numerosos pedidos. Y entre ellos destaca Airbus, la multinacional europea que ha anunciado recientemente que «está acelerando todos sus programas de aviones comerciales» y, en concreto, está disparando la cadencia de la familia superventas A320 para llegar a las 75 aeronaves al mes en 2027. De forma paralela, los proveedores gallegos se están rearmando para atender la demanda, tanto a través de nuevas inversiones como de la reserva de capacidad productiva para poder atender los pedidos futuros.

El Impulso de Airbus

En un anuncio del fabricante sobre el «incremento de la producción de la familia A320», Airbus señaló que el programa ha alcanzado los casi 20.000 pedidos, con más de 8.600 ahora en cartera, y el mes pasado «se convirtió en el tipo de avión comercial con mayor número de entregas en la historia». Sin embargo, el nivel de producción actual es de unos 800 aviones al año, como explica Francisco Puga, presidente de Delta Vigo. «Y si solo somos capaces de llegar a esa cantidad es difícil cumplir», comenta.

Por eso, Airbus se ha puesto como meta este «aumento histórico de la producción», ya que esos 75 aviones al mes «es el nivel de producción más alto jamás alcanzado por la industria aeroespacial civil». En consecuencia, solo en este trimestre han inaugurado dos líneas de ensamblaje final en sus factorías de Alabama (EE UU) y Tianjin (China). Antes hizo lo propio en Augsburg (Alemania), y lo hará en Toulouse (Francia). En el caso de Delta Vigo, trabajan en tres proyectos de Airbus (dos en Alemania y otro en Estados Unidos) «precisamente para ese aumento de cadencia».

Ensamblaje de aviones Airbus. / Airbus

El Rol del Consorcio Aeroespacial Gallego

Pero la empresa que dirige Puga, que entrega tanto bienes de equipos como componentes, no es la única de la comunidad gallega que trabaja con Airbus. «La industria está con un nivel de actividad superior al 90% y el mayor cliente en los últimos años es y ha sido siempre Airbus», señala el presidente del Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG), Enrique Mallón. En la lista de estas empresas cita también a Utingal, Precisgal, Ganain o Coasa, entre otras.

Mallón explica que algunas empresas están firmando contratos «para reservas de capacidades de los próximos meses», es decir, haciendo huecos en sus líneas para atender el aumento de cadencia. Un movimiento que se une a la inversión en nuevas instalaciones, como están haciendo Delta Vigo y Precisgal en el polígono de Porto do Molle (Nigrán) o Utingal con su nueva planta de Cádiz (Andalucía). Todo ello, con el correspondiente aumento de plantilla. «Es un buen momento para el sector», resume Mallón.

Cifras de Crecimiento del Sector

Según el CAG, a cierre de 2024 la industria aeroespacial gallega alcanzó una facturación por valor de 165 millones en ventas, un 25% más, y contaba con 1.773 empleos, un alza del 7%.