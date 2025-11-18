El CTAG reduce a 96 trabajadores el ERE previsto inicialmente para 150 personas

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) anunció a mediados del pasado mes la aplicación de un ERE y de un ERTE para su numerosa plantilla, formada por unas 900 personas en O Porriño. Y si bien en un principio se preveía la salida de 150 personas, dirección y sindicatos han avanzado en los últimos días para reducir la cifra a 96. Las centrales sindicales consultarán ahora a los trabajadores y la previsión es firmar un acuerdo este viernes.

El anuncio de las salidas planteado por la dirección del centro, que se centraba principalmente del área de electrónica (como concretó este medio), incluía también un expediente de regulación temporal para el resto de trabajadores por 110 días.

Desde entonces, dirección y representantes de la plantilla mantuvieron cuatro reuniones, aunque según los sindicatos, transcurrieron sin avances hasta estas últimas fechas, lo que motivó una nueva protesta de la CIG delante de las instalaciones la semana pasada.

Condiciones

Según informaron los sindicatos, las conversaciones entre la dirección y los representantes de los trabajadores están ya en la «fase final» y existe una «propuesta definitiva» para el cierre de la negociación. En cuanto al ERE, se pasa de esas 150 personas anunciadas en un principio a 96, unas bajas que se prevé cubrir de forma voluntaria con dos tipos de indemnizaciones: por un lado, con el equivalente al despido improcedente con un tope de 2 años de salario; por otro, con 20 días por año, limitado a un año y con posibilidad de reingreso preferente a los tres años.

Si fuese finalmente forzoso, la indemnización será de 25 días por año con máximo de 12 mensualidades y no entrarían las personas rechazadas por la empresa en la fase de carácter voluntario.

En cuanto al ERTE, de los 110 días previstos en un principio, las conversaciones han derivado en una reducción del expediente a 80 días laborables por persona, garantizando el 80% de la base de cotización y el 100% de las vacaciones y pagas extra. Por otro lado, se evitaría forzar el paro en semanas completas (días sueltos) y solo entrarían aquellos puestos que se justifique causa organizativa.

Estas condiciones serían válidas para su aplicación en 2026 y, si fuera necesario, se prorrogaría a 2027.