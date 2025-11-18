Astilleros San Enrique encara final de año con «máxima carga de trabajo»

Astillero San Enrique, perteneciente al grupo Marina Meridional, encara el final de año con «máxima carga de trabajo» en el naval, consolidando su crecimiento tanto en reparaciones a flote como en nuevas construcciones. Esta actividad hace que cierre el ejercicio con una plantilla que ronda actualmente los 200 trabajadores, cifra que se espera superar en los primeros meses del 2026.

Desde la empresa indican que la grada del astillero se encuentra totalmente ocupada por dos proyectos de gran relevancia: la construcción de la rampa para Ferrovial y la plataforma fotovoltaica de BlueNewables. Ambos trabajos avanzan según la planificación prevista, previendo la entrega de la rampa RoRo en Santander para antes de finalizar el año, mientras que la primera unidad de la planta fotovoltaica mantiene su calendario de entrega para febrero de 2026.

La carga de trabajo se ve reforzada también por los proyectos Balwin 1 y 2, desarrollados para Dragados Offshore. En el marco de estas colaboraciones, acaba de atracar en San Enrique el mercante Bonita, encargado de entregar 1.400 toneladas de chapa, mientras que la próxima semana se enviará un primer lote de paneles hacia Dragados Offshore Cádiz.