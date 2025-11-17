Telefónica informa hoy de la magnitud de un ERE que puede alcanzar los 6.000 puestos

Telefónica ha convocado para este lunes a los tres principales sindicatos de la compañía (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) para explicarles la implementación del nuevo plan estratégico y los siguientes pasos de la ejecución del mismo, los cuales pasan por la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará, según las cifras con las que se especula en estos momentos, a alrededor de 6.000 trabajadores.

Se prevé que en el proceso de despido colectivo prime la voluntariedad en las salidas y también que afecte, además de a las empresas del Convenio de Empresas Vinculadas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones), a Movistar+, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

Aunque todavía no se conocen las cifras de afectación, se espera que la compañía proponga reducir la plantilla de las sociedades afectadas en alrededor de 6.000 trabajadores, si bien la cantidad inicial que plantee la empresa se irá reduciendo a medida que avancen las negociaciones con los sindicatos.

En este contexto, cabe recordar que el nuevo plan estratégico de la compañía contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028) y que en esas cifras se incluyen partidas ligadas a personal.

«En los números que hemos dado de los 2.300 millones (de euros de ahorros) en el 2028, de los cuales casi el 75% son opex (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos (...) Respecto a la pregunta concreta (sobre un posible ERE), si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores», apuntó el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo.