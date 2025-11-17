Murcia, lista para vivir un 'déjà vu' en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y salir sin propuesta de reforma del sistema de financiación

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, participa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este lunes con "optimismo de pensar que vamos a salir del mismo con una propuesta firme y definitiva de reforma del sistema de financiación autonómica", aunque con el "temor" de que "esto va a ser un 'déjà vu', como el día de la marmota".

"Vamos a encontrarnos, presumiblemente, con lo que ha sido la norma común de los últimos CPFF: un soliloquio de la ministra con la finalidad de contentar a los socios de gobierno, a independentistas y a secesionistas, y muy lejos de cumplir con las expectativas del resto de comunidades autónomas", explicó.

Marín exigirá a María Jesús Montero que tenga en cuenta las reivindicaciones de las catorce regiones gobernadas por el Partido Popular, que representan a más del 70% del territorio nacional. Reclama la reforma de un modelo que permite diferencias entre autonomías de más de 1.700 millones de euros, siendo la Región de Murcia la comunidad peor parada.

"Para una comunidad como la nuestra, que maneja un presupuesto de 6.000 millones, existe una diferencia del 30% frente a la mejor financiada. Esos 1.700 millones de euros para la Región de Murcia supondría poder construir cada año once hospitales, 304 centros de salud, 370 colegios o 150 kilómetros de autovía. ¿Acaso no merecen los murcianos tener esos servicios en las mismas condiciones que las tienen otros ciudadanos?", se preguntó el titular de Hacienda antes de entrar en la reunión.

Marín se mostró contrariado por el hecho de que la ministra de Hacienda anticipara antes de acceder a la prensa que "este tema no se va a tocar". Según él, acudir para hablar de objetivos de déficit ahora, "en las puertas de diciembre", no tiene mucho sentido "cuando muchas comunidades autónomas ya tienen hechos sus presupuestos".

"Vamos a ser beligerantes en lo que creemos que es justo, necesario y urgente, que no es otra cosa que reformar el sistema de financiación", advirtió.

Reunión de Miras con la Croem

Miguel López Abad (i) y Fernando López Miras. / Marcial Guillén/EFE

Mientras tanto, en el Palacio de San Esteban, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunía con el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad. Ambos dirigentes coincidieron en señalar que la reforma del actual sistema de financiación autonómica es una "prioridad inmediata" e instaron al Gobierno de España a impulsar de manera urgente un nuevo modelo y un fondo de compensación para las regiones más castigadas por el sistema vigente, como es el caso de la Región de Murcia.