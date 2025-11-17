Galicia colidera el aumento de las bajas laborales y el absentismo escala al 7,1%

«Servicio de investigación y seguimiento en el ámbito territorial de la provincia de Ciudad Real que pueda solicitar Ibermutua a un detective privado con el fin de evitar situaciones de fraude en materia de prestaciones de la Seguridad Social». Es el objeto de una licitación publicada el pasado día 11 en la Plataforma de Contratación del Estado, pero una más de las decenas que están en ejecución para todo el país, incluidas específicas para las provincias de Pontevedra o A Coruña. Están a la orden del día porque las bajas laborales continúan creciendo «de forma persistente y creciente, generando un estado de preocupación y alerta», dice un estudio elaborado por economistas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), uno de los más activos y reconocidos del España, y elaborado a petición de Umivale. El trabajo Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad sitúa a Galicia a la cabeza de los procedimientos por incapacidad temporal tras haber registrado un avance del 53% en los últimos cinco años.

Una incapacidad temporal (IT) es la situación en la que se encuentra un empleado cuando se encuentra impedido para trabajar, ya sea por una enfermedad común, profesional o por un accidente, periodo durante el que recibe asistencia del sistema público sanitario. Este estudio —firmado por José María Peiró, Lorenzo Serrano, Francisco J. Goerlich, Consuelo Mínguez, Fernando Pascual, Marija Davcheva y Juan Míguel Mesa— ha utilizado los metadatos de la propia Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para elaborar su diagnóstico y fundamentar conclusiones. En lo que corresponde al absentismo por baja laboral las mayores tasas son las de Canarias (7,4%), Melilla (7,2%), País Vasco y Galicia (ambas, con el 7,1%), notablemente por encima de la media (5,6%). Este porcentaje se corresponde a las jornadas perdidas, la mayor parte de las cuales (hasta una ratio del 6,4%) en la comunidad gallega son por contingencias comunes. Los autónomos gallegos lideran de igual modo el indicador de absentismo, con el 6,1%, por delante de Murcia (6,1%) y Asturias (5,8%).

Otro de los puntos destacados en este informe es el de cuántos ocupados se ausentan de su puesto de trabajo «por enfermedad, accidente o incapacidad temporal» en la semana de referencia que utiliza el INE para realizar su encuesta de población activa (EPA) cada trimestre. Entre octubre y diciembre de 2024, por ejemplo, seis de cada 100 ocupados gallegos faltaron en algún momento a su puesto en esa semana, una tasa solo superada por la de los vascos (6,4%). De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en el primer semestre de 2025 el coste directo para el sector privado en Galicia derivado de bajas por contingencias comunes superó los 234 millones de euros, equivalentes a más de 1,3 millones de euros por jornada.

Factores causales

Los economistas del IVIE hacen hincapié en que España cuenta con «una estructura del tejido productivo en la que predomina el sector servicios y una actividad productiva en sectores maduros y con relativamente poca presencia de la actividad intensiva en conocimiento». Pero también señala la huella que dejó la pandemia del covid en la población trabajadora: «la pandemia ha supuesto un shock importante sobre diversos aspectos del trabajo, entre los que cabe incluir el replanteamiento del significado del trabajo para las personas y, probablemente, de sus valores laborales y sus expectativas».

«La repetición —continúa el estudio— es fundamental para entender el absentismo por incapacidad temporal y su crecimiento en España», y representa el 64,5% de las jornadas laborales perdidas. «El absentismo asociado a la repetición y su crecimiento no se debe a una mayor duración por proceso o al incremento de la misma, sino al aumento de repetidores y, sobre todo, de los repetidores múltiples», abunda. Más de 16 de cada 100 trabajadores en situación de baja laboral por IT son «repetidores».