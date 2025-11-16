KKR completa la venta de Hipoges al fondo Pollen Street
La operación dará lugar a un gigante con 55.000 millones de euros en activos bajo gestión
gabriel santamarina
Fumata blanca. El fondo norteamericano KKR ha cerrado la venta del servicer Hipoges al británico Pollen Street Capital, que articula la compra a través de Finsolutia, su plataforma en el país. La suma de ambas empresas da lugar un gigante de la gestión de préstamos e inmuebles con más de 55.000 millones de euros en activos bajo gestión, según han informado ambas partes en un comunicado de prensa. El nuevo grupo contará con más de 2.000 trabajadores, operará en España, Portugal, Italia y Grecia y tendrá oficina en once ciudades.
Hipoges nace en 2008 y el servicer con más activos bajo gestión en España, aunque opera también España, Portugal, Grecia e Italia. Uno de los principales clientes de esta compañía hasta ahora participada por KKR es Sareb, que adjudicó en 2022 —y renovó este verano— la gestión de una cartera global de 13.906 millones de euros, de los que 8.077 millones eran préstamos a promotores impagados, y 5.829 millones inmuebles residenciales, suelos y activos terciarios a comercializar en el mercado minorista entre particulares y empresas.
Según el comunicado, «el grupo combinado aportará mayor escala y una especialización más profunda a los mercados del sur de Europa, respaldado por una plataforma diferencial habilitada por tecnología, ofrecerán mayor capacidad para operaciones complejas».
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Los últimos porteros de Vigo
- «No trato de ser espiritual, para eso ya hay grandes santos»
- La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo