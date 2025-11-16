La fiscalía rechaza el recurso del astillero Damen: irá a juicio por saltarse el veto a Rusia

En diciembre del año 2020 la compañía alemana Schottel, especializada en sistemas de propulsión para buques, anunció su participación en el proyecto de construcción de diez pesqueros para armadoras rusas como Antey, Aqua-Invest o Merlion. Los barcos se construirían en astilleros de ese mismo país pero con diseño holandés, de Grupo Damen: eran pesqueros de la clase 5712, de casi 60 metros de eslora, diseñados y equipados para la pesquería de cangrejo.

El hecho es que, tras la invasión de Ucrania y la entrada en vigor de las sanciones al régimen de Vladímir Putin, Damen continuó enviando remesas a Rusia de equipos de cubierta para esos pesqueros utilizando presuntamente intermediarios de Turquía (Yamac Shipping) y Hong Kong (FM Corporation), vulnerando el veto impuesto por la Comision Europea. Así lo ha constatado al menos el Openbaar Ministerie (OM), el organismo de fiscales en el sistema de justicia penal de Países Bajos, que llevará a juicio a la compañía tras haber rechazado sus alegaciones. La primera audiencia está fijada para el 24 de este mes en la localidad de Zwolle.

Recreación de un pesquero «Damen 5714» / Nobel Brothers Shipyard

En concreto, los fiscales sostienen que la dirección de Damen entregó grúas de cubierta en la primavera y verano de 2022 al astillero JSC Onego, ubicado en la ciudad rusa de Petrozavodsk , falsificando documentos de exportación para ocultar el verdadero destino de los productos. La compañía argumentó que dejó de hacer envíos a Rusia en cuanto entraron en vigor las sanciones y también que aquellas grúas no habían sido diseñadas específicamente para estos barcos.

La propia Schottel fue cuestionada por el ministerio fiscal holandés y expuso que sus motores fueron entregados a Damen, no a los astilleros rusos, misma explicación que aportó al fabricante de aire acondicionado Heinen & Hopman.

Procedimiento

La causa es penal y el Openbaar Ministerie desplegará una buena remesa de pruebas. Por ejemplo, el análisis de la compañía de inteligencia comercial Sayari, que ha probado cómo el envío de componentes desde Países Bajos a los astilleros rusos cesó pero inmediatamente fue retomado por empresas de nueva creación, las mencionadas Yamac y FM Corporation, desde Turquía y China. Damen asegura que actuó conforme a derecho y que probará que no incumplió el régimen de sanciones.

Al margen de este procedimiento, sobre el grupo naval también pesa una acusación de corrupción, sobornos o blanqueo de capitales para conseguir pedidos en terceros países.

Damen Shipyards es rival del naval gallego en los contratos y en los despachos: fue el que en 2006 promovió la denuncia contra el antiguo sistema de bonificaciones fiscales del naval en España, el viejo tax lease, que llevó al sector naval a un punto de asfixia que se tradujo en el cierre de factorías y miles de despidos.