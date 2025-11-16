Acuerdo milmillonario de Purdue Pharma con víctimas de opioides
Deberá pagar más de 6.000 millones a personas que sufren adicción
agencias
Un juez de Estados Unidos anunció que aprobará un acuerdo por el cual Purdue Pharma, demandada por crear un crisis de adicción a los opioides en EE UU, deberá pagar más de 7.000 millones de euros a víctimas de esta adicción.
Según un documento del juez Sean H. Lane, del Tribunal de Quiebras de EE UU para el Distrito Sur de Nueva York, las pruebas y los argumentos presentados por los demandantes cumplen los requisitos para que la corte «dicte una orden de confirmación» .
Como parte del acuerdo, la empresa tendrá que pagar hasta 6.360 millones de euros para resolver las miles de demandas que la acusan de crear una crisis de adicción a los opioides en el país.
Las primeras demandas contra Purdue llegaron hace más de 20 años, y en ellas los afectados acusaban a la farmacéutica de vender como un medicamento no adictivo el analgésico opioide Oxycontin, origen de una epidemia de adicciones que persiste como una de las grandes crisis del país.
La compañía se declaró en quiebra en 2019 para hacer frente a las demandas por los estragos producidos por la prescripción descontrolada de Oxycontin.
El pacto, propuesto en enero pero que necesitaba el visto bueno de la corte, entregará fondos a los estados participantes, gobiernos locales, víctimas y otros que previamente han demandado a Purdue Pharma o a sus propietarios, la poderosa familia Sackler.
Purdue aportará de manera inmediata 770 millones de euros y después se disolverá para renacer como una empresa de beneficio público llamada Knoa Pharma.
