Una de cada tres vacantes en Galicia no se cubre por falta de formación

Galicia enfrenta un desafío creciente en su mercado laboral: uno de cada tres puestos libres no se cubre porque los candidatos carecen de la formación adecuada. Al menos, esto es lo que reflejan los datos provisionales del tercer trimestre de 2025 publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). En total, las empresas de más de diez trabajadores registraron 14.478 puestos libres, un aumento del 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 13.586 posiciones sin cubrir.

Del total de puestos libres, el 18% requería formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), cifra inferior al 26,3 % registrada en el tercer trimestre de 2024, lo que indica una disminución en la demanda de perfiles técnicos específicos, aunque sigue siendo significativa. Entre las razones por las que los puestos permanecen abiertos, un 31,2 % se debe a que los candidatos no cuentan con la preparación necesaria para desempeñar la función, lo que refleja un desajuste entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral gallego.

El informe también muestra que el sector servicios mantiene un elevado grado de ocupación: el 71,9% de las empresas tiene más del 75% de su plantilla trabajando, lo que indica que estas compañías operan cerca de su capacidad máxima. Destaca también que 2.601 puestos libres requerían formación STEM, mientras que 12.000 aproximadamente correspondían a otras áreas profesionales.