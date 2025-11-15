Huevos, fruta fresca y aceite alzan sus precios en hasta 15 veces la inflación

Si hubiera una actualidad de lo inflacionario, Argentina coparía todos los titulares. De acuerdo a su Banco Central, la inflación interanual rebasó el 31% en el mes de octubre, un nivel estratosférico pero muy inferior al 292% que anotó en el mes de abril del año pasado. En el último mes —en comparación con septiembre— los precios en el país avanzaron en algo más de dos puntos porcentuales, frente al 0,6% que lo hizo en Galicia. Ahora bien, España está experimentando ahora una escalada que se traduce en comparativas significativas: los huevos, que están asumiendo la categoría de producto premium, se encarecieron un 1,6% en Argentina en octubre, pero en los supermercados gallegos su precio aumentó un 3,2%.

Más allá de este ejemplo hay productos de la cesta de la compra que están dando un buen mordisco al bolsillo de los hogares, experimentando subidas que multiplican hasta por quince el IPC general. Porque la inflación en su conjunto fue del mencionado 0,6% el pasado mes, como desgranó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero es que las frutas frescas ascendió al 9%, con otro 3,2% de los huevos —acumulan una revalorización del 20,4% en lo que va de año—, el 3,8% del aceite, el 2,9% del pescado fresco y congelado o el 2,2% de la carne de vacuno. Este último producto, por cierto, acumula una subida de casi el 20% desde el mes de enero.

A juicio de los expertos del área de Coyuntura de Funcas, una de las oficinas de análisis de mayor prestigio del país, «el resultado —en referencia al IPC del mes pasado— ha superado las previsiones en todos los grandes componentes excepto en los productos energéticos, algo que no es habitual, lo que podría evidenciar un cambio de tendencia al alza en la evolución de la inflación».

Datos nacionales

Desde junio de 2024, hace 16 meses pues, la inflación interanual no alcanzaba en España un dato equivalente al 3,1% del pasado mes de octubre (una décima más que en Galicia). Es una subida de una décima respecto a septiembre y el Gobierno la atribuye a los incrementos de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte en tren.

La inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, también se quedó en octubre una décima por encima de la de septiembre, en el 2,5%.