El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez

Pérez Rumbao consigue el visto bueno del juzgado mercantil para adquirir los concesionarios de Volkswagen del grupo Yáñez en Santiago de Compostela y A Coruña. La compañía ha declinado comprar el establecimiento de Ferrol. En un auto publicado ayer, tras no recibirse más ofertas, la magistrada autoriza la operación por la que serán subrogados 25 de los 43 trabajadores. La empresa había entrado en concurso de acreedores el pasado mes de junio y en ese momento despidió ya a 58 personas, el 56% de su personal en sus tres centros de trabajo.

En Santiago permanecerán en la plantilla del concesionario de Volkswagen situado en A Rocha un total de 17 personas. Pero no está claro que se mantega ahí la ubicación. Aunque el auto judicial no aborda esta cuestión, fuentes sindicales han apuntado a El CORREO GALLEGO que no existe certeza de que no sean trasladados a otro punto de la ciudad. Señalan que una de las posibles sedes que contempla Pérez Rumbao para su concesionario Volkswagen en Santiago es una nave situada en la avenida Cruceiro da Coruña, en el norte de la ciudad. Actualmente, bajo el paraguas de la compañía líder del sector en Galicia operan en Compostela las marcas Seat, Hyundai, Opel, Audi, Skoda, Jeep o Fiat. Los otros 8 subrogados se corresponden con los trabajadores del concesionario de A Grela, en A Coruña.

El precio de venta

En su auto, la jueza estima la venta del grupo Yáñez a Pérez Rumbao como «la mejor opción», al valorar que permite la continuación empresarial y el mantenimiento de puestos de trabajo. La operación cuenta también con el visto bueno del principal acreedor de Yáñez, Volskwagen Bank Gmbh sucursal en España, que mostró «su conformidad con la venta». Además, la titular del juzgado de lo mercantil número 2 de A Coruña apunta que «debemos valorar positivamente el precio ofertado: un pago al contado que asciende a 305.000 euros, sin olvidar una serie de pasivos por importe de 1.285.266 millones».

Lo que vale cada concesionario

El administrador concursal realizó una valoración de los dos concesionarios. El de Santiago lo cifró en 2,5 millones de euros, pero con unas deudas de 1,7 millones, por lo que «la valoración final de la UPA Santiago es de 731.294 euros», apunta el escrito judicial. En el caso de A Coruña, el valor transacional es de 1,8 millones y el importe de las deudas de algo más de 551.000. El administrador concursal cifra de este modo en 1,28 millones el valor final del concesionario de Volskwagen en A Coruña.

«La venta de la UPA supone un beneficio para los intereses de los acreedores y en particular de los trabajadores», asevera la jueza, quien destaca la «solvencia» del grupo Pérez Rumbao. En la documentación contable aportada al juzgado, la compañía incluye la auditoría realizada por Deloitte y la cuentas anuales de 2024. La sociedad logró en ese ejercicio una cifra de negocios de 33 millones de euros y unos beneficios tras el pago de impuestos de 1,5 millones de euros. El Grupo Pérez Rumbao emplea ya en sus diferentes centros de trabajo a 78 empleados, a los que ahora se sumarán los 25 que se subrogan a Yáñez.

La historia de Yáñez

Hace apenas cuatro años, en el verano de 2021, el Grupo de Automoción Yáñez y Gándara Motor (situado en Ferrol) unían sus fuerzas para convertirse en el principal distribuidor Volkswagen en Galicia. La nueva compañía pasaba a ser vendedora exclusiva de la firma en la provincia de A Coruña, con instalaciones en la ciudad herculina, Santiago, Ferrol y Carballo.

La historia de Yáñez, una de las empresas señeras de la automoción gallega, se remonta a 1959, año de su fundación. Fue la primera concesión de Seat en Santiago y luego también de Volswagen, Audi y Skoda, si bien se especializó en Volkswagen. Posteriormente, se reforzó con concesionarios en A Coruña y Carballo, este último cerró ya en 2023. Después de acumular una elevada deuda, que los sindicatos cifran en siete millones de euros, la firma entró en concurso voluntario de acreedores el pasado mes de junio, tras haber solicitado antes, en diciembre de 2024, un preconcurso. En aquel momento, los trabajadores del Grupo Yáñez acumulaban tres meses sin cobrar su salario.

Los centros de trabajo de Yáñez, cuya plantilla llegó a superar el centenar de trabajadores, continuaron abiertos pese al inicio del concurso. Fuentes sindicales explicaron que desde entonces permanecieron «sin actividad ninguna porque los proveedores no les sirven material, ni siquiera la propia marca les sirve vehículos para vender».