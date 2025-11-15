Argentina rectifica y retira a Grupo Profand los bienes de Alpesca

Grupo Profand ha sabido combinar, en su breve trayectoria, una estrategia de crecimiento orgánico con compra de empresas (crecimiento inorgánico). Aunque su última operación, en sentido estricto, no era ninguna de las dos cosas: se trataba de un acuerdo para el arrendamiento de los bienes de la compañía argentina Alpesca, por un periodo de más de 15 años, y que le daba acceso a la gestión de ocho permisos de pesca de gambón en aguas provinciales (con barcos fresqueros) y otros tres para barcos congeladores, así como a la de una planta de elaborados.

Alpesca fue intervenida en el año 2014 por el gobierno provincial de Chubut y su manejo un año más tarde fue encomendado al grupo norteamericano Red Chamber, que no cumplió con los requisitos del acuerdo y por ello fue anulado el pasado mes de septiembre. Fue entonces cuando entró la gallega Profand en la ecuación, también con un acuerdo por escrito con Chubut, aunque ha vuelto a salir de ella.

A través de la resolución N.º 0689/2025, la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut ha dado por «finalizado» el acuerdo que había suscrito con Pesquera Deseado (filial de Profand) por haber llegado a un «acuerdo conciliatorio» con la anterior concesionaria de los bienes y derechos de Alpesca, Red Chamber. La compañía que dirige Enrique García Chillón no ha tenido nada que ver en este giro de los acontecimientos, sino que la decisión ha emanado de un procedimiento judicial. La firma norteamericana llevó a los tribunales la decisión de Chubut de quitarle la gestión de Alpesca, y ha sido en esta «instancia conciliatoria» que Profand ha acabado apartada del proyecto.

Resolución del gobierno de Chubut / FdV

«La provincia de Chubut ha llegado a un acuerdo conciliatorio con Red Chamber Argentina, celebrado ante el Superior Tribunal de Justicia, conforme fuera informado por el sr. fiscal del Estado», dice la resolución, firmada por el secretario de Pesca provincial, Andrés Arbeletche. «Que en este escenario —prosigue— la firma Red Chamber Argentina deberá retomar la explotación de la planta industrial de Alpesca».

El hecho es que el grupo norteamericano no cuenta con las «habilitaciones pertinentes» para dirigir la producción de la factoría y, para no interrumpir su actividad, Profand seguirá al cargo. «Que en razón de ello, se le otorgará vigencia a los permisos de captura autorizados a Pesquera Deseado hasta tanto Red Chamber cuente con las autorizaciones necesarias para explotar la planta». En esta fábrica, ubicada en la localidad de Puerto Madryn, trabajan unas 450 personas.

Para Grupo Profand la integración de Alpesca en su perímetro suponía su irrupción en la pesquería de merluza común o hubbsi, toda vez que en el paquete de activos se incluían cerca de 17.000 toneladas; es una de las mayores CITC (Cuotas Individuales Transferibles de Captura) para todo el caladero y harían de la pesquera un actor de primer nivel en esta proteína. Porque Profand no tenía posición ni exposición a la merluza común de Argentina, de la que en 2024 se desembarcaron más de 310.000 toneladas.

Movimiento de bloques en Nodosa para la construcción del arrastrero de Profand. | / Cedida

Sí tiene cupo para la merluza negra (toothfish), que obtiene con el pesquero Echizen Maru, que en 2027 será reemplazado por uno de nueva construcción contratado con el astillero Nodosa por 40 millones de euros. La empresa gallega será indemnizada por este nuevo movimiento del gobierno provincial de Chubut.

Expropiación

Fue al amparo de la Ley provincial I nº 527 de Chubut que esta provincia declaró en 2014 «de utilidad pública» y «sujeto a expropiación» el conjunto de bienes y derechos de Alpesca, que contaba con siete buques (Cabo San Sebastián, Cabo Vírgenes, Cabo Buena Esperanza, Cabo dos Bahías, Promarsa I, Promarsa II y Promarsa III). El entonces gobernador, Martín Buzzi, utilizó la misma base legal con la que dos años antes se había intervenido Vieira Argentina, también con fines expropiatorios finalmente no consumados, en este caso en la provincia de Santa Cruz (Ley provincial 21).