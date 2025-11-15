Vuelve la estafa de las supuestas multas de la DGT a través de SMS

«DGT: Ultimo aviso antes del aumento de su multa pendiente. Verifique su expendiente». Este es el texto literal --con falta de ortografía, la palabra último está sin acentuar-- que está llegando de nuevo a los teléfonos móviles de particulares mediante mensajes SMS. A continuación se incluye un enlace a una página web para realizar el supuesto pago. Es una estafa.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alertó ya en junio de 2024 de esta nueva tipología de timo, en la que el usuario es redirigido a un sitio web malicioso «donde se le extraerán sus datos personales y bancarios». Se trata de una estafa tipo smishing, puesto que aquí se suplanta la identidad de un organismo oficial, en este caso la Dirección General de Tráfico (DGT).

«Esta técnica --recuerda el Incibe-- consiste en el envío masivo de mensajes de texto, donde se informa a las víctimas que reciben dichos mensajes de que tienen una multa sin pagar y les insta a emitir el pago en un plazo máximo de 24 horas o se les engaña haciéndoles creer que ese mensaje ya es el último recordatorio».

Este departamento oficial recomienda bloquear de inmediato al remitente y eliminar el mensaje de la bandeja de entrada. En caso de haber pulsado el enlace e incluido datos personales o bancarios, el Incibe recomienda ponerse en contacto con la entidad bancaria e informar a la Línea de ayuda en ciberseguridad. En su caso, también interponer una denuncia formal aportando pruebas recabadas, como capturas de pantalla.

En el caso de este mensaje en particular, recibido este mismo sábado, el dominio de la web que suplanta la DGT se registró a través de una empresa de nombre NameSilo LLC, con sede en Phoenix, en el estado norteamericano de Arizona. Fue creada hace apenas 24 horas, como consta en los datos del mismo dominio.