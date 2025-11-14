Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia
Rueda: «Nuestra Galicia Calidade pasa por la industria y medios como FARO»
El presidente agradeció al editor de Prensa Ibérica su «compromiso con la comunidad»
«No es fácil acertar cada año con quién hay que premiar, pero no tengo ninguna duda de que este año habéis acertado», confesó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Círculo de Empresarios de Galicia por su reconocimiento a Javier Moll, que hizo extensible a Arantza Sarasola. El titular del Gobierno autonómico destacó que Prensa Ibérica ha sabido hacerse un hueco en el corazón de los gallegos, siendo ya «un medio de comunicación gallego» más. «Tenéis una parte gallega importante y esa base de familia que se entiende perfectamente con la mirada», aseguró en este sentido: «Con todo lo grandes que sois, al final le dais importancia a cada cosa pequeña, a cada cosa que importa».
Rueda apeló a la marca Galicia Calidade para recordar que más que un eslogan «es nuestra forma de hacer las cosas», incluyendo en esa ecuación también al grupo que edita FARO DE VIGO, La Opinión de A Coruña y El Correo Gallego. El concepto de Galicia Calidade «pasa por nuestra industria, por nuestra forma de ser, por cómo nos relacionamos y por los medios de comunicación», manifestó.
Apuesta por Vigo y por Galicia
El presidente de la Xunta agradeció a Moll y Sarasola «su apuesta por Vigo y por Galicia», que estando «en un país tan complejo y con tantos focos de noticia y con tantas cosas que contar, crean que en Galicia hay muchas cosas que merece la pena contar», resaltó. En esta línea aplaudió «el espíritu de país» del grupo editorial, y deseó a Prensa Ibérica que continúe mucho más «con esa fortaleza».
«Los medios de comunicación pueden cambiar en sus formatos, pero lo que representan siempre va a estar ahí. El que sepa entenderlo, como lo entiende este grupo, seguirá no solo sobreviviendo, sino haciéndose cada vez más potente», apuntó el mandatario.
Rueda también valoró que «no es fácil» identificarse con una Galicia tan diversa y con un talento empresarial enorme. «Tenemos una potencia y una esencia muy importante, hay que entendernos y sabernos querer. Y creo que vosotros lo habéis sabido hacer, y por eso os correspondemos», zanjó.
