El «Iván Nores» se hace grande: así evoluciona su estirón de 14,5 metros

El arrastrero congelador Villa de Pitanxo tenía un arqueo bruto (gross tonnage) de 825 GT. Tras la pérdida del buque, cuyas causas se investigan en un complejo procedimiento instruido desde la Audiencia Nacional, la armadora Pesquerías Nores Marín decidió repartir esa capacidad entre tres barcos no operativos, no con una nueva construcción.

Por eso realizó hasta la fecha dos alargamientos, el del Villa de Marín y el Manuel Nores, y está ahora ejecutando un proyecto idéntico con el Iván Nores. Con diseño de la oficina técnica F. Carceller y el trabajo con los bloques de Talleres Gestido, las obras de corte y posterior ensamblaje del conjunto del nuevo casco se están realizando en el astillero Placeres de Marín.

El Iván Nores ganará una eslora de 14,5 metros, con lo que pasará de 49,5 a 64 metros de eslora. Es una unidad gemela del Manuel Nores. Ambos arrastreros fueron construidos en Vigo entre los años 2000 y 2001 de la mano de Construcciones Navales P. Freire (Freire Shipyard).

El "New Polar" ganará 14 metros en una obra de Nodosa

Según ha informado Carceller, con este alargamiento se mejorará «la calidad y conservación de las capturas, gracias a una mayor capacidad de bodega», también se «optimizará la explotación del buque, al incrementar las capacidades de bodega y combustible» y «aumentará su seguridad».

Solo en el caso del Villa de Marín, el barco aumentó su capacidad en 302 GT, al pasar de los 548 GT que tenía cuando se construyó en 1998 por el desaparecido Construcciones Navales Santodomingo a los 850 que tiene ahora. En su caso pasó de 39,5 metros de eslora a 54 tras el alargamiento.