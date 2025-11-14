El Gobierno prepara un fondo de 2.000 millones de ayudas a la descarbonización

El Gobierno lanzará un paquete de ayudas por 2.000 millones de euros antes de fin de año para acelerar la descarbonización y la competitividad, según ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. En concreto, este paquete de ayudas tendrá como ejes principales reforzar la cadena de valor industrial y el impulso de la transición energética, con medidas enfocadas en la integración de soluciones al tejido económico, el impulso de la movilidad eléctrica y el fomento de soluciones térmicas.

Asimismo, muchas de las actuaciones beneficiarias podrán ejecutarse después del 31 de agosto de 2026, fecha límite para justificar las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este nuevo paquete se nutre de fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y alguna de sus líneas más relevantes se incardinan en el Marco europeo de ayudas estatales para la industria limpia (CISAF), aprobado el pasado junio y que permite adjudicar las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2028 —y distribuirlas más allá en algunos casos—, de modo que se aporta más seguridad a las iniciativas relativas a la cadena de valor industrial.

Además, la pasada semana, la Comisión ya aprobó un régimen de ayudas de 700 millones de euros en virtud del CISAF y se espera que otros proyectos financiados con el PRTR.